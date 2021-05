Le représentant MAGA Dan Crenshaw dit que Trump n’est pas le diable et qu’il n’est pas Jésus non plus ⋆ .

Comme nous l’avons écrit plus tôt dans la journée, le narcissisme et le besoin de vengeance de Trump ont une fois de plus mis les républicains autour de lui, ceux qui veulent qu’il taise l’enfer mais qui ont également besoin des votes MAGA dans un endroit terrible. Ils n’ont pas d’autre choix que de dire «Oui, monsieur» à tous les caprices de Trump. C’est un gros problème lorsque les caprices de Trump ne servent que son ego et mènent à de gros problèmes pour le parti républicain.

Le MAGA-GOP préférerait parler de tout sauf du 6 janvier. Les républicains sont sans pouvoir et ils savent que leur travail – lorsqu’ils sont sans pouvoir – est de faire peur au Busch Lite de chaque MAGA qui regarde Hannity la nuit. Le GOP est censé dire à Hannity que les démocrates socialistes vont forcer les MAGA à épouser une chèvre noire et à payer 85% d’impôts tout en partageant leur maison avec des immigrants. Mais ces mêmes républicains savent que c’est le 6 janvier qui a effrayé une grande majorité d’Américains et parce que Trump ne peut pas se taire à propos des élections, le GOP doit faire des choses comme supprimer Liz Cheney, ce qui ne fait que maintenir la conversation. (Heureusement).

Ce matin, Chuck Todd avait le représentant de MAGA Dan Crenshaw sur le MTP et Crenshaw ne voulait pas parler du 6 janvier. Heureusement, cette fois, Todd a assez bien repoussé. Après que Todd ait confronté Crenshaw sur son vote le 6 janvier, Crenshaw a répondu qu’il avait utilisé un vote légal. Todd a noté que Trump avait ensuite militarisé le vote. Et à partir de là, c’est devenu réel:

Todd: «Je comprends que vous voulez mettre cela derrière vous, mais il est le chef de votre parti et il n’arrête pas de parler de ces absurdités.

Crenshaw: «Il est l’un des nombreux leaders, vous, dans la presse, adorez faire ça, et je comprends. La presse est largement libérale… »

Todd: «Ne commencez pas ça. Il n’y a rien de plus paresseux que cette excuse.

Les progressistes sont censés dédaigner par réflexe Chuck Todd d’être un terrible journaliste. Ils ont souvent un point légitime. Nous ne pensons pas qu’il soit aussi mauvais qu’il le prétendait, mais quoi qu’il en soit, l’interview d’aujourd’hui était assez impressionnante. Après avoir qualifié l ‘«excuse» de paresseuse, Todd a doublé le fait que le GOP veut se distancier des mensonges électoraux de Trump, mais a ensuite jeté Cheney de la direction pour cette même raison. Ils ne peuvent pas l’avoir dans les deux sens.

Puis Crenshaw a continué à défendre bizarrement Trump en déclarant qu’il n’était pas le diable … ni Jésus.

«Vous n’allez pas excommunier un ancien président, non? Et je refuse de – je refuse d’entrer dans le genre de pensée en noir et blanc sur le fait que c’est totalement une chose ou totalement l’autre.

Ce sont des relations humaines complexes qui impliquent des millions de personnes. Ecoutez, je ne pense pas que Trump soit le diable, et je ne dirai pas cela. Je ne pense pas qu’il soit Jésus non plus, tu sais?

«Je suis un être humain rationnel à ce sujet. Je vais être d’accord là où je suis d’accord. Je ne suis pas d’accord là où je ne suis pas d’accord.

«Et je refuse que ce drame nous engloutisse.»

REGARDER: Le représentant Dan Crenshaw (R-Texas) dit que les républicains ne peuvent pas «ex-communiquer» l’ancien président Trump, mais qu’il ne se lancera pas dans une «réflexion en noir et blanc». @ RepDanCrenshaw: «Je ne pense pas que Trump soit le diable. Et je ne dirai pas ça. Il n’est pas Jésus autre. pic.twitter.com/vJxj93jgnW – Rencontrez la presse (@MeetThePress) 16 mai 2021

