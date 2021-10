Le représentant Michael McCaul: Ce que la crise de Del Rio nous dit sur la stratégie d’immigration de Biden

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lorsque l’administration Trump a quitté ses fonctions le matin du 20 janvier 2021, notre frontière sud-ouest était en grande partie sécurisée. Les accords négociés par les responsables de l’administration Trump avec le Mexique et les pays d’Amérique centrale avaient stoppé le flux incontrôlé de migrants vers les États-Unis. Ces accords ont été complétés par une augmentation des ressources pour l’application des frontières et de l’intérieur à la fois en main-d’œuvre et en infrastructure. En comblant ces échappatoires, l’administration Trump a enlevé le pouvoir aux cartels criminels et fortifié nos frontières.

Cependant, dès son premier jour de mandat, le président Joe Biden a suspendu le protocole de protection des migrants (MPP) et plus tard les accords de coopération en matière d’asile avec nos partenaires d’Amérique centrale, qui ont tous deux été habilement négociés par le président Donald Trump. Ces mesures politiques ont aidé les États-Unis à lutter contre la migration illégale en décourageant les migrants de faire le voyage perfide jusqu’à notre frontière sud.

Cela nous amène à la crise actuelle dont nous avons été témoins à Del Rio, au Texas, la semaine dernière, où près de 16 000 migrants, principalement des Haïtiens, ont campé sous un pont.

Des drapeaux rouges ont été levés début juin par les agents de la patrouille frontalière au chef du secteur de Del Rio – ces demandes d’assistance ont été largement ignorées. En outre, le gouvernement panaméen a mis en garde il y a des mois contre l’augmentation des flux vers la frontière américano-mexicaine.

Le ministre des Affaires étrangères du Panama affirme que les préoccupations de son gouvernement ont été écartées, et elle avait raison. Ces drapeaux rouges sont restés sans réponse jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Une semaine seulement avant que le nombre n’atteigne près de 15 000, l’administration a pris des mesures pour envoyer des ressources et de la main-d’œuvre supplémentaires dans le secteur de Del Rio. Maintenant, de nouveaux signes avant-coureurs indiquent que Del Rio pourrait connaître une vague de migration encore plus importante peu de temps après que les individus eurent appris que près de 12 000 migrants avaient été libérés aux États-Unis.

Au lieu de répondre à la crise humanitaire, ils ont utilisé des agents de la patrouille frontalière comme boucs émissaires pour les protéger des critiques pour leur manque de leadership. Ce récit était non seulement soutenu par le secrétaire du DHS, mais aussi par le président lui-même qui est allé jusqu’à dire : « ils paieront ». Payer pour quoi ? Remplir leur devoir assermenté de défendre nos frontières ?

Le peuple américain n’a qu’à regarder Del Rio pour comprendre que les priorités de cette administration reposent sur les politiciens de Washington, DC et non sur nos agents fédéraux chargés de l’application des lois. Nous devrions interroger le président Biden chaque jour alors que cette crise s’aggrave, pourquoi il n’a pas encore visité la frontière pour voir la crise humanitaire qu’il a créée.

Et pourtant, à chaque occasion donnée à cette administration de corriger le tir, elle semble déterminée à continuer à échouer. Sous la direction du secrétaire Mayorkas, le ministère de la Sécurité intérieure a envoyé un avis indiquant qu’il mettrait fin à nouveau au MPP, même après que le tribunal de district eut ordonné au ministère de le réintégrer.

En outre, l’administration a désormais imposé des restrictions aux agents d’application de l’immigration et des douanes pour qu’ils procèdent à des détentions et à des expulsions, ce qui a radicalement fermé les capacités d’exécution de l’agence. Pendant ce temps, les rencontres frontalières FY21 dépassent le million, les chiffres les plus élevés en plus de vingt ans.

En examinant les menaces qui traversent nos frontières, Border Patrol estime que près de 308 000 migrants connus ont contourné le CBP et échappé à l’arrestation. En tant que chef de la lutte contre le terrorisme et de la sécurité nationale pour la région occidentale du Texas, il n’y a qu’une seule raison pour laquelle une personne voudrait éviter d’être appréhendée à la frontière : elle veut passer inaperçue.

Les politiques d’ouverture des frontières créent des failles dans notre système pour les passeurs et les trafiquants d’êtres humains, laissant les enfants migrants vulnérables à leurs stratagèmes illicites. Les responsables de l’application des lois estiment que les passeurs profitent d’environ 8 000 à 10 000 dollars par migrant. Jusqu’à présent cette année, le CBP a mené plus de 11 000 missions de sauvetage au cours de l’exercice 21, éclipsant les chiffres de l’exercice 20 qui n’ont atteint que 5 071.

Plus de 132 000 enfants étrangers non accompagnés (UAC) ont été appréhendés par le CBP. Il s’agit du plus grand nombre d’UAC jamais signalé au cours d’un seul exercice. Les images que nous avons vues de mineurs laissés seuls dans des conditions difficiles sont tout simplement déchirantes.

En 2020, plus de 93 000 Américains ont perdu la vie à cause d’overdoses de drogue pendant la pandémie – il s’agit d’une augmentation de près de 30 % par rapport à 2019. Nous ne pouvons pas nous permettre d’exacerber cette crise qui finira par coûter plus de vies aux Américains.

Mais alors que la crise frontalière de Biden se poursuit, plus de 10 000 livres de fentanyl ont été saisies par le CBP. C’est assez de fentanyl pour tuer la population américaine plus de sept fois.

Les cartels de la drogue mexicains profitent également pleinement des politiques d’ouverture des frontières de Biden et de la contrebande de drogues mortelles, dont la plupart proviennent de Chine, dans nos communautés.

La mission du département est de “protéger le peuple américain, notre patrie et nos valeurs”. Je peux dire en toute confiance que les politiques frontalières de Biden sapent la mission du département – ​​mettant en danger notre sécurité nationale et la sécurité des Américains.

L’administration Biden doit reprendre le contrôle de notre frontière sud avant qu’il ne soit trop tard.

Comme je l’ai appris en tant que président de la Homeland Security, afin de lutter efficacement contre notre système d’immigration défaillant, nous devons mettre en place de solides mesures de sécurité aux frontières.

L’administration Biden doit revenir aux politiques de l’ère Trump telles que les accords MPP et Asylum Cooperative. Ce n’est qu’alors que notre gouvernement sera mieux placé pour s’attaquer aux causes profondes de la migration.

