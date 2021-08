Le représentant Patrick McHenry a déclaré que la dernière décision de la SEC sur la cryptographie nuirait à l’innovation américaine. Crypto nouveaux médias

Dans une déclaration officielle publiée sur le site Web du House Financial Services Committee, le représentant Patrick McHenry a remis en question l’intérêt récent du président de la SEC, Gary Gensler, à accroître ses pouvoirs de réglementation afin d’exercer davantage de contrôle sur l’industrie de la crypto-monnaie. La bataille pour déterminer quelle sera la position des régulateurs vis-à-vis de l’industrie de la cryptographie fait du bruit depuis quelques mois.

Le représentant Patrick McHenry a déclaré que la décision de la SEC nuirait à l’innovation américaine.

Le représentant principal Patrick McHenry (R-NC) a déclaré: «La dernière décision du président Gensler de demander au Congrès la compétence sur les échanges de non-titres est une prise de pouvoir flagrante qui nuira à l’innovation américaine.» Plus tôt, la sénatrice Elizabeth Warren a partagé une lettre écrite par Gary Gensler, demandant plus de pouvoir pour réglementer l’industrie de la crypto-monnaie. Dans le texte, le président de la SEC assure que les investisseurs en crypto-monnaie utilisent des plateformes qui ne sont pas « adéquatement protégées » et fait valoir que le régulateur financier devrait réguler tous les échanges centralisés ou décentralisés. Gensler a également exhorté à donner la priorité à la réglementation sur le commerce, les prêts et la DeFi cryptographiques.

Patrick Henry juge l’approche de Gensler tirée par les cheveux.

Le représentant Patrick Henrt est fermement opposé à l’approche de la SEC, qu’il considère comme tirée par les cheveux. McHenry soutient qu’il existe divers domaines à explorer dans le vaste monde des crypto-monnaies, et Gensler a eu tort d’essayer de généraliser pour en dépasser les conséquences. Plus tôt, le représentant a présenté un projet de loi, qui a été adopté par la Chambre le 20 avril, proposant la création d’un groupe de travail conjoint entre la SEC, la CFTC et d’autres parties prenantes pour concevoir des politiques réglementaires qui servent au mieux les intérêts nationaux et ceux des entrepreneurs. intéressés à investir dans le développement de l’écosystème crypto.