Le représentant Pressley appelle 46 noms d’Américains transsexuels assassinés dans un discours à la Chambre

Membre du Congrès Ayanna Pressley a pris la parole mercredi à la Chambre des représentants pour reconnaître les 46 personnes transgenres ou de genre non conforme qui ont été assassinées en 2021.

Pressley, une démocrate du Massachusetts, a déclaré qu’elle prononçait le discours en reconnaissance de la Journée du souvenir transgenre.

Mercredi, à l’étage de la Chambre, la représentante du Massachusetts Ayanna Pressley (ci-dessus) a reconnu les 46 personnes transgenres ou de genre non conforme qui ont été assassinées jusqu’à présent cette année. (Photo : Anna Moneymaker/.)

Elle a déclaré que la journée avait été fondée en 1999 pour commémorer le meurtre de Rita Hester, une femme transgenre qui a été tuée à Allston, Massachusetts, une ville du district du Congrès de Pressley.

« La cruauté de la transphobie est une menace que nous devons affronter et extirper partout où elle existe », a déclaré Pressley, « que ce soit en musique, à la télévision ou dans les salles sacrées de la capitale nationale. Il n’y a pas de place pour la haine parce que quelqu’un est assez courageux pour se montrer exactement tel qu’il est et vivre sa vérité.

Pressley a noté que « nous avons été dépouillés de 46 âmes » et que les victimes étaient de manière disproportionnée des Noirs ou des Latinx. « Sur le parquet du Congrès », a-t-elle déclaré, « nous prononçons leurs noms. »

La membre du Congrès a ensuite appelé leurs noms, se souvenant des victimes de violences mortelles contre la communauté transgenre et non conforme au genre en Amérique cette année seulement.

La Human Rights Campaign, un groupe de défense des droits LGBTQ de premier plan, affirme que 2021 a vu plus de personnes transgenres tuées par balles ou tuées par d’autres moyens violents que 2020 – qui était auparavant l’année la plus violente jamais enregistrée depuis que le HRC a commencé à suivre les crimes en 2013.

Énumérant leurs noms sur son site Web, le HRC écrit : « Ces victimes, comme nous tous, sont des partenaires aimants, des parents, des membres de la famille, des amis et des membres de la communauté. Ils travaillaient, allaient à l’école et fréquentaient les lieux de culte. C’étaient de vraies personnes, des personnes qui ne méritaient pas qu’on leur ôte la vie. »

Pressley a déclaré mercredi que nous devons réserver un espace pour célébrer la vie de ceux qui ont été perdus.

« Les personnes transgenres sont des organisateurs communautaires, des soldats militaires, des demandeurs de justice », a déclaré Pressley, « qui mettent leur corps en danger au pays et à l’étranger pour lutter pour une société sûre et équitable.

Dans sa conclusion, la membre du Congrès a déclaré que « plus important encore, les personnes transgenres sont des phares d’espoir et des piliers de courage servant de témoignage vivant de ce que signifie être sans vergogne vous ».

