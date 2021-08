Le représentant Scalise dénonce le «moment de Biden à Saigon» en Afghanistan, déclare que l’administrateur «s’est terriblement trompé»

Le représentant du House Minority Whip, Steve Scalise, R-La., a critiqué dimanche “le moment Saigon du président Biden” en Afghanistan au milieu d’informations selon lesquelles les insurgés talibans s’étaient emparés de Kaboul et de la majeure partie de la région après que les États-Unis ont commencé à retirer leurs troupes.

Scalise est apparu sur “Face the Nation” de CBS quelques minutes seulement après l’annonce de l’arrivée des talibans dimanche dans la capitale afghane, forçant le président Ashraf Ghani à fuir et l’ambassade américaine à être évacuée.

SECONDE. DE L’ETAT BLINKEN SUR L’AFGHANISTAN : ” CE N’EST PAS SAIGON “

“C’est une situation très grave lorsque vous voyez l’ambassade des États-Unis être évacuée”, a déclaré le républicain de Louisiane. “En fait, vous venez d’entendre le président Biden dire il y a quelques jours que vous ne verriez pas d’hélicoptères évacuer l’ambassade comme Saigon, et pourtant, nous y sommes. C’est le moment du président Biden à Saigon, et malheureusement, c’était très prévisible.

“Il semble que beaucoup dans la communauté du renseignement du président Biden se soient terriblement trompés, et je pense que beaucoup de questions seront posées plus tard sur la raison pour laquelle il y a quelques semaines à peine, ils disaient quelque chose de complètement différent de ce que nous voyons sur le terrain aujourd’hui en Afghanistan, ” il a dit.

Scalise a critiqué les tentatives de l’administration Biden de blâmer l’ancien président Donald Trump pour avoir fixé la date de retrait des troupes au 1er mai. Dans un communiqué publié samedi, Biden a déclaré que Trump avait laissé les talibans “dans la position la plus forte militairement depuis 2001” et qu’il avait été contraint de choisir entre envoyer plus de troupes ou se retirer.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a fait écho à ce sentiment sur CNN dimanche matin, affirmant que si des milliers de soldats américains étaient restés en Afghanistan après la date limite, alors « les attaques auraient repris contre nos forces » et « nous serions de nouveau en guerre contre les talibans. “

Scalise a accusé l’administration de “beaucoup de reproches et de blâmes” et de peu d’appropriation de la situation qui se détériore rapidement en Afghanistan.

“Vous savez, il y avait un dicton selon lequel l’argent s’arrête ici sur le bureau du président, et il veut blâmer tout le monde”, a-t-il déclaré.

“Cela envoie un message plus préoccupant à nos alliés du monde entier, envoie vraiment un message préoccupant à nos ennemis du monde entier qui regardent cela”, a-t-il poursuivi. “La Chine est très impliquée dans ce qui se passe en ce moment en Afghanistan, tout comme d’autres adversaires. Et donc ils voient à quel point il était facile de dépasser ces zones où le président a vraiment dit que cela n’arriverait pas. Et cela s’est produit. Alors c’est un échec épique de la politique étrangère du président Biden, et il doit s’en approprier et prendre d’autres mesures pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.”