Le représentant Scalise fait l’éloge de LEO qui l’a sauvé le même jour, le GOP refuse de rencontrer la police du Capitole ⋆ .

Les mots ne peuvent tout simplement pas décrire la colère qui fait rage sur Twitter en ce moment.

Si vous cliquez sur l’oiseau bleu, vous verrez la tendance actuelle de l’officier Fanone. Fanone est un officier de police du Capitole qui a risqué sa vie pour sauver la vie de tous les habitants du Capitole ce jour-là, y compris Steve Scalise et Mike McCarthy. Mais McCarthy ne veut pas rencontrer l’officier Fanone parce que ce serait gênant, avec le fait d’avoir à faire les enchères de Trump et tout. De plus, ce n’est pas comme si Fanone venait de frapper à la porte de McCarthy. Selon Rawstory :

Lors d’un événement organisé le 13 mai au National Law Enforcement Officers Memorial pour célébrer la semaine de la police, McCarthy a critiqué le fait que son bureau avait raccroché au nez de Fanone et refusé de le rencontrer. “J’aimerais le rencontrer”, a déclaré McCarthy.

Bien sûr, nous sommes tous accrochés par quelqu’un qui veut désespérément nous rencontrer. Nous savons que McCarthy ne veut pas rencontrer Fanone parce qu’il est à nouveau à la mode aujourd’hui parce qu’aujourd’hui encore, McCarthy l’a esquivé :

#BREAKING Juste triste que @GOPLeader McCarthy – bien qu’il ait dit qu’il le ferait – refuse TOUJOURS de rencontrer le héros du 6 janvier, l’officier Michael Fanone. pic.twitter.com/L1usoZWr8U – Représentant Eric Swalwell (@RepSwalwell) 14 juin 2021

Maintenant, c’était déjà assez grave. En fait, nous voulons nous assurer que cela n’a pas besoin d’être comparé à quoi que ce soit pour être atroce en soi. En fait, il évolue par lui-même, sans aucune comparaison avec quoi que ce soit.

Nous sommes ceux qui ont trouvé le tweet de l’agent Steve Scalise plus tôt dans la journée, dans lequel il a félicité les agents des forces de l’ordre qui lui ont sauvé la vie il y a quatre ans aujourd’hui. Comme si cela pouvait être pire, Scalise a réussi à s’assurer que son tweet incluait une référence au « tireur de gauche ». Encore une fois, c’est à partir d’aujourd’hui:

Il y a 4 ans, des policiers ont sauvé des dizaines de vies, dont la mienne, d’un gauchiste venu sur le terrain de baseball pour tuer des membres républicains du Congrès. Sans leur héroïsme, nous serions morts. Que Dieu bénisse les officiers qui risquent tout pour nous protéger. Nous ne devons jamais financer la police. pic.twitter.com/Rf5vHmvVCz – Steve Scalise (@SteveScalise) 14 juin 2021

Rép. Scalise. Nous sommes heureux que vous ayez été sauvé par les forces de l’ordre ce jour-là. Mais va te faire foutre. Vous pouvez aller voir McCarthy et lui dire quelque chose comme « Si vous ne le rencontrez pas, je le ferai » parce que vous êtes vous-même très haut placé dans la direction de la Chambre.

Les deux abominations ont obtenu les réponses appropriées.

Avez-vous rencontré l’officier Fanone ? pic.twitter.com/N58G0ISgxW – Dessinateur de KTYGraphicsGraph (@CathyGraphics2) 14 juin 2021

Pourquoi ne rencontrez-vous pas l’officier Fanone ? Il VOUS a protégé et la République le 6 janvier. https://t.co/FLHZsYu26Y – D Villella ❄️ (@dvillella) 14 juin 2021

Tu es tellement hypocrite, @SteveScalise Les insurgés ont attaqué la police du Capitole qui protégeait ton cul désolé. Et vous les traitez comme un inconvénient pour votre agenda politique. Arrêtez d’utiliser le bleu comme accessoire politique https://t.co/w0zq7xBCgV – Lin (@MorteHoeDevon) 14 juin 2021

Si vous admirez la police du Capitole qui vous a sauvé la vie ce jour-là, on pourrait penser que vous les soutiendriez à votre tour et enquêteriez le jour où ILS ont été attaqués le 6 janvier et vous ont à nouveau protégé. Une attaque armée contre le Capitole pour renverser le gouvernement. Creux d’admiration. https://t.co/Bpwzx9C9Y8 – Wendell Pierce (@WendellPierce) 14 juin 2021

Kevin McCarthy ne rencontrera jamais le héros, l’officier Michael Fanone. « Back the Blue » n’a d’importance pour le @GOP que lorsqu’il souhaite rejeter les appels à la justice du POC au milieu d’une inconduite policière. https://t.co/a0sithuXcR pic.twitter.com/1pwtkndiIf – Sergio Grant (@sgrant525) 14 juin 2021

Vraiment très mauvais.

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak