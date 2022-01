Le représentant Timmons dit que les États-Unis devraient rester membre des Nations Unies et poursuivre l’aide étrangère

Le membre du Congrès républicain de Caroline du Sud, William Timmons, a déclaré que les États-Unis devraient rester membres des Nations Unies, malgré les liens publics de l’organisation avec le Lucis Trust, un groupe « occulte » fondé par un universitaire « luciférien ».

Timmons a écrit une lettre expliquant son soutien à l’aide étrangère distribuée par les Nations Unies, dont il dit que « des millions de personnes dans le monde dépendent pour leurs besoins quotidiens ».

Timmons a également expliqué comment il pense que les Nations Unies sont autorisées en vertu de la Constitution américaine.

En février 2020, Timmons a été pressé sur l’adhésion des États-Unis aux Nations Unies par un constituant concerné en février 2020 qui a cité les tendances mondialistes des Nations Unies.

Evan Mulch, un constituant inquiet de la Caroline du Sud, a exprimé ses préoccupations concernant l’adhésion des États-Unis aux Nations Unies au membre du Congrès républicain William Timmons (SC-04), exhortant le membre du Congrès à soutenir un projet de loi mettant fin aux relations de l’Amérique avec l’organisme international mondialiste controversé.

Mulch a informé le membre du Congrès que l’ONU disposait d’une salle de méditation spirituelle, située au siège des Nations Unies, qui, selon lui, était affiliée au Lucis Trust, prétendument une organisation à but non lucratif luciférienne anciennement connue sous le nom de Lucifer Publishing Company.

« Si je pouvais vous le prouver, vous considéreriez, en fait, que vous présenteriez un projet de loi pour nous faire sortir des Nations Unies à moins qu’ils ne retirent la salle Lucis Trust du siège des Nations Unies », a déclaré Mulch au membre du Congrès. Timmons.

Mulch a remis au membre du Congrès une lettre, qui détaillait ses préoccupations concernant la salle de méditation, ainsi que sa conviction que l’adhésion des États-Unis à l’ONU est inconstitutionnelle.

Le membre du Congrès Timmons a répondu « J’ai du mal à croire qu’il existe une salle de rituels sataniques à l’ONU » et a déclaré à Mulch qu’il répondrait à ses préoccupations par écrit.

En mars, le membre du Congrès Timmons a répondu à Mulch, expliquant son soutien aux Nations Unies, malgré le fait que les États-Unis contribuent « une part injustement importante du budget de l’ONU par rapport aux autres pays membres » et « à quelle fréquence l’organisation poursuit des politiques contraires aux valeurs américaines. «

Le membre du Congrès Timmons a en outre signalé son soutien à l’aide étrangère des États-Unis à l’ONU, et a expliqué que « du temps et des efforts seraient mieux dépensés pour améliorer » l’organisme international mondialiste « plutôt que de l’abandonner ».

Une affirmation particulièrement étrange du membre du Congrès Timmons était que les résolutions de l’ONU « affirmant le lien historique du peuple juif avec la ville sacrée de Jérusalem » empêchent l’ONU de nier « les liens historiques et religieux du judaïsme avec la ville sainte », ajoutant que cela assure en quelque sorte Américains que l’ONU est « responsable et prend les bonnes décisions pour notre pays ».

Le membre du Congrès Timmons n’était pas d’accord avec l’idée de Mulch selon laquelle l’adhésion des États-Unis à l’ONU est inconstitutionnelle, affirmant qu’avec « des nations membres fortes comme l’Amérique, l’organisation peut continuer à poursuivre efficacement les criminels de guerre, à renforcer le droit international, tout en aidant à résoudre les différends internationaux ».

« Enfin, j’ai examiné votre demande concernant le Lucius Trust et la salle de méditation des Nations Unies. Je l’ai trouvé sans fondement », a déclaré le membre du Congrès Timmons. Il n’est pas clair si la faute d’orthographe de « Lucis » par le membre du Congrès était intentionnelle ou accidentelle.

On ne sait pas non plus ce que le membre du Congrès Timmons entendait par « sans mérite », étant donné que l’existence de la salle de méditation des Nations Unies, située au siège des Nations Unies, est vérifiable.

Selon l’ONU elle-même, la salle a été ouverte en 1952 et conçue par l’artiste Bo Beskow sous la direction de l’ancien secrétaire général de l’ONU Dag Hammarskjold. Dans le plan initial de l’exposition, une petite pièce avait été prévue comme un lieu « dédié au silence, où les gens pouvaient se replier sur eux-mêmes, quelles que soient leur foi, leurs croyances ou leur religion, mais Dag Hammarskjöld voulait quelque chose de plus digne », affirme l’ONU. .

Selon l’ONU, la salle a rouvert en 1957 avec un design nouveau et étrange, contenant « une peinture murale abstraite, une composition de motifs géométriques imbriqués qui est censé évoquer un sentiment de l’unité essentielle de Dieu », y compris un autel de minerai de fer de 6,5 tonnes que Hammarskjold prétendait représenter « une rencontre de la lumière, du ciel et de la terre… c’est l’autel du Dieu de tous ».

L’exposition bizarre est censée être dédiée au « Dieu que l’homme adore sous de nombreux noms et sous de nombreuses formes ».

« Salle de méditation » des Nations Unies dédiée au « Dieu que l’homme adore sous de nombreux noms et sous de nombreuses formes ». SOURCE : Nations Unies

National File n’est pas en mesure de confirmer les affirmations de Mulch selon lesquelles la salle de méditation des Nations Unies est actuellement gérée directement par le Lucis Trust.

Cependant, National File peut confirmer de manière concluante que le Lucis Trust a ce qui semble être une relation étroite et étendue avec l’organisme international mondialiste, et plaide publiquement pour que les gens « méditent » dans les limites de la pièce.

Une brève histoire des scandales des Nations Unies

La corruption de toutes sortes afflige les Nations Unies depuis des décennies. Un responsable de l’ONU a qualifié les problèmes d’« endémiques » et de « s’aggravant », selon Pass Blue, un organisme de surveillance indépendant des Nations Unies.

Les scandales vont de la corruption dans la gestion et la surveillance, aux abus sexuels dans le pays, au vol et à la corruption purs et simples et même à leurs propres scandales d’abus sexuels internes « hashtag » MeToo.

Le scandale pétrole contre nourriture des Nations Unies a été un échec désastreux au cours duquel plus de 46 milliards de dollars de pétrole irakien ont été vendus, dont les bénéfices devaient être utilisés pour sécuriser l’aide humanitaire en Irak. Au lieu de cela, les Irakiens ont détourné 10 milliards de dollars américains, une somme d’argent stupéfiante, dont une grande partie est allée directement à Saddam Hussein et à ses acolytes baasistes, entre autres utilisations néfastes.

Même le New York Times et l’ancien président de la Fed, Paul Volcker, ont vivement critiqué l’ONU pour sa gestion scandaleuse des millions de dollars.

Le scandale des Nations Unies sur les abus sexuels envers les enfants est un scandale permanent qui continue de tourmenter les Nations Unies, même pas plus tard qu’en 2020.

PBS News affirme qu’il y a eu « plus de 1 700 allégations d’abus sexuels » par des soldats de la paix de l’ONU au cours des 15 dernières années.

Le nombre exact de pays touchés par le scandale des abus sexuels de l’ONU n’est pas connu, mais Haïti, le Cambodge, le Mozambique, la Bosnie et le Kosovo font partie des nations victimes.

Le scandale des abus sexuels des Nations Unies est si répandu qu’un surnom a été inventé pour les enfants conçus lors d’un viol : « Peacekeeper Babies ».

Le Washington Post – pas connu pour avoir donné du fil à retordre aux programmes d’aide internationale – rapporte que le « système des Nations Unies chargé de traiter et de poursuivre de tels cas a été largement critiqué comme étant dysfonctionnel ».

L’organisme de surveillance international Human Rights Watch va même jusqu’à dire : « Le maintien de la paix de l’ONU a un problème d’abus sexuels.

ABC a qualifié les révélations d’abus en 2015 de « abus sexuels violents sur des enfants », au cours desquels des soldats ont maltraité des garçons âgés de huit à quinze ans.

Ayant été mis au courant du scandale, l’ONU n’a pas pris de mesures pour mettre fin aux abus, et un lanceur d’alerte a donc divulgué le rapport interne à la presse.

La connexion Lucis Trust-Nations Unies examinée

Le membre du Congrès Timmons ne pense pas que le lien entre Lucis Trust et les Nations Unies soit suffisamment préoccupant pour mériter que les États-Unis quittent l’ONU

Selon le site Internet de Lucis Trust, l’organisation avait ouvert un bureau à Genève, en Suisse, en 1951, « dans un bâtiment proche des Nations Unies » pendant de nombreuses années. Le bureau de Genève a finalement été déménagé à « Rue Stand dans le quartier des affaires, près du lac ».

De plus, le bureau de l’organisation à New York est « situé dans un bâtiment donnant sur les Nations Unies ».

Logo Lucis Trust – SOURCE : Page Facebook Lucis Trust

En fait, le Lucis Trust revendique son soutien à l’ONU et prétend avoir « le statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) ».

« Le Lucis Trust a un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et World Goodwill est reconnu par le Département de l’information des Nations Unies en tant qu’organisation non gouvernementale (ONG). En tant que tel, Trust and World Goodwill fait partie d’une communauté de plusieurs centaines d’ONG qui jouent un rôle actif au sein des Nations Unies, en particulier dans la diffusion d’informations sur l’ONU et la promotion du soutien aux programmes des Nations Unies », lit-on dans une déclaration sur leur page Web intitulée Support. des Nations Unies.

Une remarque déroutante dans la déclaration du Lucis Trust concernant la « méditation » et son soutien à l’ONU se lit comme suit :

« Depuis leur création, Lucis Trust et World Goodwill ont donné [the UN] leur soutien à travers la méditation, du matériel pédagogique et des séminaires, en soulignant l’importance des objectifs et des activités de l’ONU car ils représentent la voix des peuples et des nations du monde.

Il est intéressant de noter que le Lucis Trust et son organisation à but non lucratif associée connue sous le nom de World Goodwill encouragent carrément les gens à visiter la salle de méditation des Nations Unies.

« La création d’une opinion publique éclairée commence par l’individu. Renseignez-vous sur les Nations Unies et ses activités, ainsi que sur les exigences d’un ordre mondial harmonieux », lit-on dans une partie d’une page Web de Lucis Trust intitulée Soutenir le travail des Nations Unies.

« Les groupes et les individus qui valorisent le pouvoir de la pensée sont encouragés à soutenir les Nations Unies par la méditation, l’invocation et la prière. Découvrez la salle de méditation des Nations Unies qui est ouverte au public lorsque le bâtiment du siège des Nations Unies à New York est ouvert. De temps en temps, l’Initiative du Cycle de Conférences de la Bonne Volonté Mondiale se concentre sur des réunions et des sommets importants aux Nations Unies. Voir aussi le groupe pour la méditation créative, « Devenez un délégué de l’ONU par la pensée » ; le Caucus Spirituel à l’ONU à New York ; l’Alliance des ONG à l’ONU à Genève ; et les documents Web de la communauté de l’âge du Verseau sur l’ONU », poursuit la page Web.

Dans le paragraphe ci-dessus, le Lucis Trust a encouragé les lecteurs à visiter les « matériels Web de la communauté de l’âge d’Aquarian », avec un hyperlien vers un site Web étrange décrit comme la communauté de l’âge du Verseau (AQUAAC).

AQUAAC, parrainé par Lucis Trust, a publié un bulletin intitulé Diamond Light: Newsletter of the Aquarian Age Community, où un article particulièrement troublant a été publié sur la salle de méditation des Nations Unies.

Dans ce bulletin, les auteurs déclarent « comme pour tout symbole véritablement occulte ou spirituel, ce [UN Meditation] la pièce représente plus qu’il n’y paraît.

« Elle regorge de symboles significatifs, et la numérologie, l’astrologie et la géométrie sacrée qui font toutes partie de cette très petite pièce irradient leurs propres vibrations spirituelles silencieuses mais puissantes, invoquant l’âme de ceux qui cherchent à travailler à travers cette organisation pour le bien. de l’humanité et de la planète », a écrit le bulletin.

