Le représentant Van Drew appelle à la démission de Biden au milieu de la prise de contrôle des talibans en Afghanistan

Dans “Sunday Night in America”, le membre du Congrès Jeff Van Drew, RN.J. a appelé le président Joe Biden et plusieurs autres dirigeants démocrates à démissionner à la suite de la catastrophe en Afghanistan.

Après le retrait de Biden des troupes américaines, les forces talibanes ont rapidement pris le contrôle de l’Afghanistan, entraînant l’évacuation de l’ambassade américaine et du président afghan Ashraf Ghani pour fuir le pays.

L’animateur de Fox News, Trey Gowdy, a demandé aux membres du Congrès : « Comment en sommes-nous arrivés là en Afghanistan ?

“Mon Dieu, c’est l’un des jours les plus sombres et les plus embarrassants que nous ayons eu dans notre pays, et c’est un énorme embarras pour l’administration Biden”, a déclaré Van Drew. “Mais avec cette administration, c’est échec après échec après échec. Honnêtement à Dieu, je ne peux pas croire que je dis cela, il est littéralement temps pour ce président de démissionner. il est temps que ce vice-président démissionne. Il est temps pour que le président et le président du Sénat démissionnent. Nous avons besoin de nouvelles personnes, même de nouveaux démocrates, espérons-le qui sont modérés. Nous ne pouvons pas continuer à faire ça.

Les talibans sur le point d’imposer la charia en Afghanistan, menaçant les gens de se battre pour

Gowdy a demandé à son autre invité, l’ancienne porte-parole du département d’État Morgan Ortagus, de répondre aux républicains qui ont soutenu le retrait des troupes d’Afghanistan au sujet des récents événements. Ortagus a fait valoir que si le débat sur le départ des troupes d’Afghanistan est valable, le problème en jeu est un manque de planification

“Mais la seule chose qui me déconcerte, c’est le manque de planification, le manque d’exécution de cette administration dans le retrait de ces forces”, a déclaré Ortagus. “Le général Jack Keane a expliqué pourquoi avons-nous fait cela au plus fort de la saison des combats, pourquoi n’avons-nous apparemment aucun plan en place pour des dizaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers, qui nous ont aidés au cours des 20 dernières années. J’entends aussi rapporte que nous avons des citoyens en duel – des citoyens doubles, des citoyens américains qui sont potentiellement toujours là. Cela semble chaotique, cela semble mal géré, et ce qui m’inquiète, c’est que cette administration semble prise par surprise. “

Gowdy a clôturé le segment en demandant à Van Drew si le plan républicain se serait terminé différemment.

“Croyez-moi, cela aurait été différent”, a répondu le membre du Congrès. “La différence est que vous pouvez vous retirer, mais vous devez vous assurer que vous êtes connecté à ce qui se passe sur le terrain, que vous disposez de renseignements appropriés, dont cette administration n’avait évidemment aucune. Et troisièmement, vous indiquez très clairement à les talibans, que s’ils font quoi que ce soit, cela va de toute façon nuire au monde qui les entoure, fondamentalement, le règne de l’enfer s’abattra sur eux. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Van Drew a terminé en fustigeant une fois de plus l’administration Biden pour “avoir traité par faiblesse” vis-à-vis des talibans.

“Nous traitons par faiblesse, en les suppliant. Vous ne faites pas ça. Vous devez avoir une Amérique forte, une armée forte, et traiter avec eux d’une manière qui a du sens, nous n’aurions jamais fait cela”, dit Van Drew.