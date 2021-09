Le représentant Waltz déchire Biden: “L’évacuation n’est pas terminée, monsieur le président”

Le membre du Congrès Mike Waltz (R-Fla.) a déchiré Biden lors d’une interview sur “Fox & Friends Weekend” dimanche en disant: “L’évacuation n’est pas terminée” après que le président a tweeté “Bienvenue à la maison” aux réfugiés afghans peu de temps avant de partir en vacances pour le week-end de la fête du Travail . Waltz a critiqué l’administration, qualifiant la sortie de “déraisonnable” pour avoir laissé des centaines d’Américains et d’alliés afghans dans le pays contrôlé par les talibans.

LES TALIBAN « CHASSENT LES AMÉRICAINS », DIT LA FUTURE MAMAN CALIFORNIENNE EN AFGHANISTAN

MIKE WALTZ : L’évacuation n’est pas terminée, Monsieur le Président. Il y a encore des Américains, des détenteurs de SIV et des détenteurs de cartes vertes coincés qui, en ce moment, au moment où nous parlons, des groupes d’anciens combattants essaient toujours d’aider à sortir. Ils sont piégés dans les aéroports, à proximité des aéroports, autour de l’Afghanistan. Tu sais pourquoi? Parce que le Département d’État n’accordera pas l’autorisation appropriée à ces vols charters privés de sortir, et dans les rares cas où ils l’ont fait, les talibans ne les laisseront pas partir. Tu sais comment ça s’appelle ? C’est ce qu’on appelle un otage. Nous nous dirigeons vers une prise d’otages de masse où les talibans ont tous les moyens d’obtenir une légitimité internationale, un accès à des milliards de devises étrangères et une aide économique. Nous leur avons remis cette légitimité sur un plateau d’argent sous la forme de centaines d’Américains que Joe Biden a laissés derrière. C’est impardonnable et c’est inadmissible.

