Le représentant Waltz espère avoir démis de ses fonctions le Marine qui a déchiré Biden pour un retrait bâclé de l’Afghanistan

Le représentant Michael Waltz, R-Fla., a déclaré samedi à « Fox & Friends Weekend » qu’il espère que le lieutenant-colonel Stuart Scheller Jr., le marine démis de ses fonctions qui a déchiré le président Biden pour le retrait bâclé de l’Afghanistan, se présentera aux élections.

MARINE QUI A CRITIQUE LE RETRAIT AFGHAN, A DEMANDÉ LA RESPONSABILITÉ DÉCHARGE

WALTZ: J’espère que dans son cheminement, j’espère qu’il envisage de se présenter aux élections. Je veux dire, je dirais à M. Scheller, nous avons besoin de dirigeants en tant que politiciens, nous avons besoin de dirigeants en poste avec un peu de terre, de sable et de sang et de larmes et de sueur sous les ongles avec cette expérience en bas de gamme. Vous savez, en ce moment, nous sommes à un niveau record dans l’histoire de notre pays en termes d’anciens combattants en poste, c’est à 16%. Dans les années 1970, il était à 80 %. Je recrute donc des vétérans pour courir à tous les niveaux, local, étatique, fédéral pour faire avancer ce pays.

…

Il a absolument raison. Et lorsque les soldats voient des choses qui ne vont pas, ils peuvent venir nous voir, et nous avons cette perspective commune. Nous savons exactement de quoi ils parlent, et nous pouvons alors demander des comptes à l’administration, au département de la Défense et aux généraux occupant des postes de direction. C’est ainsi que le système est censé fonctionner. Alors j’espère qu’il court et me tend la main.

REGARDEZ LA VIDÉO COMPLÈTE CI-DESSOUS :