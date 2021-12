Le républicain Blake Masters offrira la NFT aux personnes qui financent sa campagne pour le Sénat américain

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Les NFT correspondent à la couverture du livre « Zero to One » écrit par lui avec Peter Thiel, et la proposition vise un type de public beaucoup plus lié aux monnaies numériques et aux objets de collection dans ce format.

Le candidat républicain au Sénat américain pour l’État de l’Arizona, Blake Masters, a annoncé qu’il ferait don d’objets de collection numériques sous forme de NFT à tous les passionnés qui sont prêts à financer sa campagne politique.

Masters offrira le NFT à celui qui finance sa campagne

Bien que la proposition puisse sembler un peu curieuse, la vérité est que l’idée que les fonctionnaires et les candidats politiques utilisent les nouvelles technologies pour financer leurs campagnes a toujours été sur la table, en particulier en profitant des sujets et/ou sujets les plus populaires au monde. temps pour attirer le public averti et intéressé, comme les NFT.

Dans ce cas, Masters a annoncé qu’il remettrait au format numérique à ceux qui financent sa campagne un NFT associé au best-seller populaire « Zero to One », que le sénateur en herbe a écrit conjointement avec l’investisseur milliardaire Peter Thiel, dans lequel ils guident les lecteurs sur la façon dont ce qui est au-delà du programme académique et des programmes universitaires peut ouvrir des opportunités d’innovation pour les générations futures.

Les NFT en question correspondent à la couverture dudit livre, qui sera décernée aux personnes qui feront un don de 5 800 $ US pour financer le candidat au Master en route pour le Sénat américain. le parraine 50 % du capital investi en cas d’échec et est élu comme représentant de l’état de l’Arizona.

Cibler un autre type de public

En ce qui concerne le NFT, on sait que seules 99 unités de l’objet de collection seront disponibles et que l’image sera quelque peu différente de celle du livre physique, puisqu’il s’agira d’une édition spéciale au design variable, signée à la fois par Masters et Thiel. . On ne sait pas dans quelle Blockchain l’actif numérique sera frappé, mais si le propriétaire de celui-ci aura accès à d’autres choses plus exclusives, telles que des discussions privées via Discord avec le candidat, en plus d’un billet pour un événement privé dirigé pour ceux qui ont soutenu la campagne du fonctionnaire à travers ce mécanisme.

À cet égard, Masters a commenté :

« C’est le premier NFT que nous avons publié pour aider à partager l’histoire intéressante du livre et pour aider à collecter des fonds pour ma campagne au Sénat américain. Afin que nous puissions aider à utiliser la pensée « Zéro à un » pour sauver l’Amérique au bord de la destruction ”.

Le candidat a également précisé dans une interview que la mesure cible un type de public différent, faisant référence à « ces personnes qui sont des donateurs politiques moins conventionnels, plus fondateurs et bâtisseurs, qui veulent voir de nouvelles idées et énergies au sein de la politique ».

La chose intéressante à propos de l’affaire est que, bien qu’il représente le parti républicain et soutienne ouvertement l’ancien président Donald Trump, Masters semble différer de ce dernier en ce qui concerne les crypto-monnaies et les actifs numériques, car il serait ouvert aux dons de Bitcoin pour financer sa candidature, et il offrira désormais des NFT à ceux qui le soutiennent sur son chemin vers le Sénat américain.

