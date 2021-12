La représentante du GOP de New York, Elise Stefanik, présidente de la House Republican Conference, a appelé mardi CNN à licencier « immédiatement » Chris Cuomo à la lumière des nouvelles informations publiées par le procureur général de New York.

Elle a fait ce commentaire lors d’une conférence de presse à Capitol Hill sur les mi-parcours de 2022, un jour après la publication des informations qui semblent montrer que Cuomo a utilisé son influence médiatique pour aider son frère, Andrew Cuomo, lors d’un scandale de harcèlement sexuel qui a finalement conduit à son démission plus tôt cette année en tant que gouverneur de New York.

L’information a également conduit CNN à dire qu’elle réexaminerait l’affaire.

« Chris Cuomo devrait être licencié immédiatement », a déclaré Stefanik. « Il n’y a pas besoin d’un examen. »

La membre du Congrès du GOP a également été parmi les premières à demander à Cuomo de démissionner de son poste de gouverneur de New York.

Le procureur général de New York, Letitia James, a publié lundi de nouveaux documents ainsi que des transcriptions d’entretiens avec des enquêteurs, ce qui a incité CNN à annoncer qu’il « évaluera de nouvelles informations qui mettent en lumière la façon dont l’ancre Chris Cuomo a cherché à aider son frère, l’ancien gouverneur de New York. Andrew Cuomo, au milieu d’une vague d’allégations d’inconduite sexuelle plus tôt cette année.

