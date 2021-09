Le républicain de l’Arizona démissionne après la surface d’enregistrements secrets ⋆ 10z viral

Publicité

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Un superviseur du comté de Maricopa républicain de l’Arizona a été surpris en train de critiquer ses collègues républicains pour la révision des élections de 2020 et il a maintenant démissionné.

La démission de Steve Chucri prendra effet le 5 novembre et les membres restants du conseil de surveillance choisiront son remplaçant, a rapporté The Arizona Mirror.

Dans la conversation avec des militants conservateurs, qu’ils ont enregistrée en janvier et mars et fournie aux médias de droite cette semaine, Chucri a également fait une déclaration farfelue selon laquelle les personnes décédées ont voté lors des élections de novembre, et a allégué des problèmes avec la récolte illégale des bulletins de vote et une loi qui Le gouverneur Doug Ducey a signé l’année dernière qui permettait aux travailleurs électoraux d’analyser les images numériques des bulletins de vote dans les cas où il n’était pas clair quel candidat un électeur avait choisi.

Chucri a déploré dans un enregistrement d’une conversation du 22 mars que ses compatriotes républicains Bill Gates et Jack Sellers, respectivement vice-président et président du conseil d’administration, n’ont pas soutenu le prochain examen par le Sénat des résultats des élections du comté de Maricopa. Il a déclaré qu’il avait personnellement dit à la présidente du Sénat Karen Fann, qui a ordonné l’audit autoproclamé, qu’ils seraient d’accord avec lui pour soutenir l’examen des élections.

Le comté de Maricopa était la force motrice de cette loi, et elle était soutenue par Chucri et les autres superviseurs du comté.

« Vous savez ce que je pense que c’était, avec le recul ? Gates a eu peur parce qu’il a à peine gagné, et Jack a eu peur parce qu’il n’a gagné que par 200 voix. Et s’il y avait un audit et un recomptage – ce qui est une sacrée connerie, soit dit en passant – que se passerait-il dans ces deux courses ? Et c’est beaucoup trop égoïste », a-t-il déclaré dans les enregistrements secrets.

Les commentaires ont été faits et enregistrés secrètement lors d’une réunion en mars avec Shelby Busch et Steve Robinson du groupe conservateur We the People AZ Alliance qui, lorsque la réunion a eu lieu, voulait rappeler les élections de tous les membres du conseil de surveillance.

En annonçant sa démission, il s’est excusé auprès de ses collègues membres du conseil d’administration et a déclaré que c’était un honneur de servir avec eux.

« Les commentaires que j’ai faits ont eu lieu pendant une période très mouvementée. Mes collègues ont parfaitement le droit d’être à la fois en colère et déçus contre moi. Je n’aurais pas dû faire de telles déclarations et présenter mes excuses les plus sincères à mes collègues », a déclaré Churci.

« Je ne veux pas perpétuer le problème même que j’ai tenté d’éliminer il y a plusieurs années. Bien que j’aie eu des différends avec mes collègues, je les ai connus pour être des hommes bons, honorables et éthiques », a-t-il déclaré.

Churci avait également fait une affirmation qui n’est pas étayée en disant qu’il pensait que les personnes décédées avaient voté lors des élections de 2020. Il n’y a aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

«Je pense que cela a été fait par le vote de personnes décédées. Je pense que c’était multiforme. Je pense qu’il y a beaucoup de nettoyage ici », a-t-il déclaré à Busch lors d’un appel téléphonique le 22 janvier.

Mais il a depuis déclaré que le paysage politique “a changé pour le pire cette année”, ce qu’il attribue maintenant à de fausses affirmations selon lesquelles les élections de 2020 ont été volées.

« L’environnement est marqué par la toxicité – et toute civilité et tout décorum ne semblent plus avoir leur place. La fixation avec les résultats et les conséquences des élections de 2020 est devenue incontrôlable », a-t-il déclaré.

Publicité

Churci s’en est également pris au site Web Gateway Pundit et à d’autres pour avoir utilisé ses commentaires pour prouver qu’il y avait des problèmes avec le vote dans le comté de Maricop.

« L’image que certaines personnes essaient de brosser d’une dissimulation, d’une escroquerie et d’autres bêtises sur mes collègues et moi-même est tout simplement fausse. Il n’y a pas eu de camouflage, l’élection n’a pas été volée. Biden a gagné », a-t-il déclaré.

Ces commentaires vont à l’encontre de ce qu’il a dit dans ses enregistrements secrets, mais en mai, il a rejoint ses collègues du conseil de surveillance pour critiquer l’audit.

« Il y avait un doute, alors j’ai soutenu l’audit. Ce que je n’ai pas soutenu était une moquerie, et c’est ce que c’est devenu », a-t-il déclaré.

Publicité

Publicité