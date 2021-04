Le républicain Kevin McCarthy dit que le président de la Fed a besoin de plus d’éducation sur la cryptographie

Kevin McCarthy, le chef de la minorité à la Chambre des représentants américaine, a laissé entendre que l’actuel secrétaire au Trésor et le président de la Réserve fédérale pourraient devoir réévaluer leurs positions sur la cryptographie.

S’exprimant ce matin sur Squawk Box de CNBC, l’animateur Joe Kernen a demandé au législateur républicain si le secrétaire au Trésor Janet Yellen ou le président de la Fed Jerome Powell avaient une «bonne compréhension des monnaies numériques ou du Bitcoin». En ce qui concerne Bitcoin (BTC), McCarthy a affirmé que les deux responsables avaient «essayé de l’ignorer pour le faire disparaître» tout en exhortant les membres du gouvernement à voir le potentiel de la cryptographie.

“Cela se dirige vers l’avenir”, a déclaré McCarthy. “Ils ne devraient pas l’ignorer. Ils devraient non seulement en apprendre davantage à ce sujet, mais la base va continuer à se développer. C’est quelque chose que ceux qui réglementent, ceux qui sont en gouvernement qui élabore des politiques, commencez mieux à comprendre ce que cela signifie pour l’avenir, car d’autres pays avancent, en particulier la Chine. »

“Ils ont essayé de l’ignorer pour le faire disparaître. Jamie Dimon vous le dira”, explique @GOPLeader sur #bitcoin. “C’est quelque chose que ceux qui réglementent, ceux qui sont au gouvernement et qui élaborent les politiques commencent à mieux comprendre ce que cela signifie pour l’avenir.” #btc pic.twitter.com/pO2eVbxLff – Squawk Box (@SquawkCNBC) 13 avril 2021

Confirmée en janvier, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a qualifié les crypto-monnaies de «préoccupation croissante» aux États-Unis et que le gouvernement devrait examiner les moyens de «réduire» leur utilisation dans le cadre des efforts de lutte contre le blanchiment d’argent. Jerome Powell, qui a occupé le poste de président de la Fed pendant trois ans, a apparemment fait écho à certains des sentiments de Yellen sur la cryptographie le mois dernier, affirmant que Bitcoin est “soutenu par rien” et trop volatil pour être utile comme réserve de valeur.

Le leader parlementaire de la minorité a déjà donné son point de vue sur la cryptographie, affirmant en 2019 qu’il aimait les aspects de sécurité de la technologie blockchain et encourageait le gouvernement américain à commencer à l’utiliser pour plus d’efficacité et de transparence. Cependant, il a également critiqué le jeton Libra soutenu par Facebook, maintenant Diem, pour être trop centralisé.