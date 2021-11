Le républicain perd du pouvoir en raison de l’attaque contre la menace de mort des Titans

Photo : Kodansha / Anna Moneymaker (.)

Neuf jours après que le représentant Paul Gosar a tweeté une vidéo sur le thème de l’attaque contre Titan, désormais supprimée, de lui-même et de ses collègues républicains tuant la représentante Alexandria Ocasio-Cortez et le président Joe Biden, la Chambre des représentants a voté pour censurer Gosar et le retirer de ses deux Nominations des comités de la Chambre. C’est la première fois qu’un membre de la Chambre est censuré depuis plus d’une décennie.

Mardi soir, les démocrates du comité du règlement de la Chambre ont proposé de retirer le représentant Paul Gosar, un républicain de l’Arizona, du comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme et du comité de la Chambre sur les ressources naturelles. Le vote de censure a eu lieu aujourd’hui. Les membres de la Chambre ont principalement voté selon les lignes du parti, avec seulement deux républicains votant en faveur de la censure. La décision de censurer le représentant Gosar réduira considérablement son influence dans ces domaines politiques.

Selon le représentant Gosar, il a supprimé la vidéo originale de son compte Twitter par bonté de cœur :

Je prends la parole aujourd’hui pour aborder et rejeter la fausse description, les accusations de nombreux membres de ce corps selon lesquelles la caricature de mon bureau est dangereuse ou menaçante. Ce n’était pas. Et je rejette catégoriquement le faux récit. Je n’épouse pas la violence envers qui que ce soit. Je n’ai jamais. Ce n’était pas mon but de fâcher qui que ce soit. J’ai volontairement retiré le dessin animé, non pas parce qu’il était en soi une menace, mais parce que certains pensaient que c’était le cas. Par compassion pour ceux qui se sentaient généralement offensés, je me suis autocensuré.

Comme la vidéo du représentant démocrate Gosar dépeint comme un titan ennemi, le représentant Ocasio-Cortez a estimé que le vote était justifié.

« En réponse aux propos du leader républicain lorsqu’il dit que cette action est sans précédent : .

G/O Media peut toucher une commission

Dans le débat qui a précédé le vote de censure, les républicains ont principalement soutenu que les États-Unis étaient confrontés à des problèmes plus urgents que le contenu d’une vidéo d’anime. Le célèbre représentant de l’Arizona, Andy Biggs, a tenté d’expliquer pourquoi la vidéo controversée de Gosar n’était pas une menace de mort en invoquant sa profonde connaissance de la culture et de l’anime japonais :

Je vis au Japon depuis plusieurs années. Je parle japonais. Je lis et écris le japonais. C’est un anime, Shingeki no Kyojin. Très populaire, stylisé, destiné à démontrer l’aliénation que les gens ressentent, en particulier les jeunes, dans leurs cultures. L’anime a-t-il de la violence ? Oui. C’est de la violence très stylisée. Il ne s’agit pas d’inciter les gens à la violence.

Les démocrates n’étaient pas d’accord.

« Nous savons où mènent la glorification et la promotion de la violence », a déclaré le chef de la majorité démocrate à la Chambre, Steny Hoyer. «Nous l’avons vu cette année, les années précédentes, des tweets perçants deviennent des couteaux tranchants. Des mots enflammés font ressortir des armes à feu mortelles et les meurtres de dessins animés engendrent une véritable effusion de sang. »

Le vote pour censurer le représentant Gosar s’est terminé à 223-207-1, plus trois abstentions.