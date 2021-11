Le républicain rejette le vaccin sur Fox, le loue sur CNN dans une flip-flop à couper le souffle le même jour

Peter WadeLun 29 novembre 2021 à 9 h 48 HNP·3 minutes de lectureDans cet article :

Nancy Mace – Crédit: FoxNews/Capture d’écran

Les politiciens sont souvent accusés de parler des deux côtés de leur bouche, mais la représentante Nancy Mace (RS.C.) a franchi une nouvelle étape dimanche. Dans une interview avec Fox News, Mace a déclaré qu’il avait ignoré la nécessité de se faire vacciner, affirmant, à tort, que «l’immunité naturelle vous offre 27 fois plus de protection. Dans une interview avec CNN plus tard dans la journée, Mace s’est présentée comme une « partisane de la vaccination ».

« Une chose que le CDC et aucun décideur politique au niveau fédéral n’a fait jusqu’à présent est de prendre en compte ce que l’immunité naturelle a fait », a déclaré Mace sur Fox’s Sunday Morning Futures. « C’est peut-être ce que nous voyons en Floride aujourd’hui. Dans certaines études que j’ai lues, l’immunité naturelle vous offre 27 fois plus de protection contre une future infection à Covid que la vaccination. Nous devons prendre en compte toute la science et ne pas choisir sélectivement la science à suivre lorsque nous prenons des décisions politiques. »

Les Centers for Disease Control ont beaucoup pris en compte ce que l’immunité naturelle a fait. Le CDC a publié le mois dernier une étude concluant que les personnes non vaccinées qui avaient déjà eu une infection à Covid étaient 5,5 fois plus susceptibles d’être testées positives pour le virus que les personnes vaccinées qui n’avaient jamais eu Covid. Des études antérieures du CDC confirment ces résultats. Une étude antérieure a découvert que moins des deux tiers des adultes ayant déjà été infectés par Covid ont développé des anticorps contre le virus, contre 100 % des individus qui ont développé des anticorps après la vaccination. Une étude distincte a révélé que l’immunité naturelle peut diminuer avec le temps, en particulier pour ceux qui n’ont pas développé une forte réponse immunitaire initiale au virus.

Peu de temps après avoir vanté l’immunité naturelle contre le vaccin sur Fox News, Mace est passée à CNN où elle a essayé de polir sa bonne foi en tant que promoteur du vaccin. « Je suis partisane des vaccinations et du port de masques quand vous en avez besoin », a-t-elle déclaré. « Lorsque nous avons eu la variante Delta qui faisait rage en Caroline du Sud, j’ai écrit un éditorial à ma communauté et j’ai travaillé avec notre département d’État de la Santé. »

Le bureau de Mace n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Rolling Stone.

Mace essaie de jouer des deux côtés alors qu’elle fait face à une rude concurrence pour conserver son siège l’année prochaine. En tant que personne qui a travaillé sur la campagne de Trump en 2016, elle s’est récemment heurtée aux partisans de l’ancien président en votant pour mépriser l’allié de Trump, Steve Bannon, pour son refus de se conformer à une assignation à comparaître du 6 janvier. Mace a également déclaré le lendemain de l’attaque du 6 janvier que « tout l’héritage de Trump a été anéanti hier ». Elle est rapidement revenue à son soutien après sa deuxième destitution et a encouragé le GOP à « arrêter de se battre en public ».

Cela n’a pas suffi. Trump dans une déclaration plus tôt ce mois-ci a appelé à ce que « les bons et SMART America First Republican Patriots » se présentent contre une liste de républicains qu’il veut expulser de ses fonctions. Mace, qui a maintenant trois challengers principaux, était l’un d’entre eux.

