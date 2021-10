Le réseau AdEx deviendra Ambire et pivotera vers un portefeuille DeFi

[PRESS RELEASE – Sofia, Bulgaria, 13th October 2021]

AdEx Network vient d’annoncer son changement de marque. La société commencera à opérer sous le nom d’Ambire et se concentrera sur Ambire Wallet : un portefeuille de crypto-monnaie de nouvelle génération qui permet à chacun de bénéficier de DeFi facilement et en toute sécurité.

AdEx Network, la société à l’origine de la plate-forme publicitaire décentralisée du même nom, vient d’annoncer son changement de marque en Ambire. Le réseau publicitaire sera renommé Ambire AdEx, et le portefeuille de crypto-monnaie qu’ils développent prendra le nom Ambire Wallet.

«Lorsque nous avons fondé AdEx Network en 2017, la technologie blockchain en était encore à ses balbutiements, Ethereum n’avait presque aucune adoption et les choses se développaient à une vitesse fulgurante. Nous ne travaillions que sur notre plateforme publicitaire décentralisée », a commenté Ivo Georgiev, PDG et fondateur d’Ambire. « À peine quatre ans plus tard, l’industrie est presque méconnaissable. Nous avons réalisé beaucoup de choses pendant cette période et nous avons pensé qu’il était temps de mettre à jour la marque qui reflète cette croissance que nous avons connue en tant qu’entreprise », a ajouté Georgiev.

Depuis le lancement de l’entreprise, l’équipe Ambire a créé une technologie qui simplifie la cryptographie : connexions sans pépin, paiement des frais de transaction sur Ethereum en pièces stables plutôt qu’en ETH, gestion automatisée des frais de gaz, élimination des approbations ERC, et bien plus encore. Cela les met dans la bonne position pour s’attaquer aux problèmes du marché des portefeuilles cryptographiques et établir de nouvelles normes de convivialité.

« Ambire est un verbe italien qui signifie aspirer et lutter. Et c’est ce que nous faisons », a expliqué Vanina Ivanova, CMO de l’entreprise, à propos du choix du nouveau nom.

Mettre l’accent sur le changement

Ambire AdEx a été lancé pour la première fois en 2020 et aujourd’hui, l’échange d’annonces en libre-service compte plus de 16 000 éditeurs et annonceurs enregistrés. Avec celui-ci dans un état plus mature, l’équipe peut désormais se concentrer sur son nouveau produit – un portefeuille intelligent axé sur DeFi qui ouvre les portes de la crypto-monnaie et de DeFi à n’importe qui facilement et en toute sécurité.

Conçu pour tous, du débutant absolu en crypto aux utilisateurs avertis en crypto et en DeFi, Ambire Wallet apporte un certain nombre de fonctionnalités innovantes telles que la diversification du portefeuille en un clic, la gestion automatique des gaz et la prise en charge du portefeuille matériel pour une sécurité de niveau militaire. .

Avec une carte de débit cryptée dans le pipeline, le portefeuille Ambire permettra également aux utilisateurs d’acheter de la crypto avec fiat et de dépenser facilement leurs actifs crypto pour les transactions quotidiennes.

