Le réseau Bitcoin a eu 13 ans !

Le 3 janvier, cela faisait 13 ans que Satoshi Nakamoto avait extrait le bloc Genesis du réseau Bitcoin et que les 50 premiers BTC avaient été extraits. Une date très importante connue sous le nom de « Anniversaire Bitcoin ».

En fait, le réseau a évolué d’année en année, pour devenir ce qui est actuellement : « le plus grand réseau de tout l’écosystème Blockchain ». Actuellement, le jeton du réseau Bitcoin, BTC, est celui avec la plus grande capitalisation boursière, se négociant à environ 46 100 $.

En particulier, 2021 a été l’une des années où Bitcoin, et les crypto-monnaies en général, ont connu une plus grande expansion dans le monde. Aujourd’hui, 2022 se veut une nouvelle période au cours de laquelle des progrès continuent d’être accomplis sur la manière dont le concept de décentralisation atteint le monde entier.

Le réseau Bitcoin, un changement de paysage économique

Ainsi, en janvier 2022, cela faisait 13 ans depuis le lancement de Bitcoin. Des années au cours desquelles Bitcoin lui-même a évolué au fur et à mesure qu’il rencontre des défis sur son chemin.

Un jour comme aujourd’hui, il y a 13 ans, Satoshi Nakamoto est entré dans l’histoire de cette ère numérique en exploitant le bloc initial de ce qui allait devenir Bitcoin. $ BTC #BTC Ce jour a marqué le début de nombreux changements de paradigme qui continuent d’évoluer et de s’installer aujourd’hui. pic.twitter.com/Bxix9GI6if – Clapps (@ClappsHQ) 3 janvier 2022

Satoshi Nakamoto en particulier, a démarré le Genesis Block, également connu sous le nom de « Block Zero » le samedi 3 janvier 2009, à 13 h 15 (HNE) exactement. Et depuis lors, plus de 700 000 blocs ont été extraits.

Qu’est-ce que le bloc Genesis ?

En bref, le premier bloc de chaque Blockchain s’appelle le Genesis Block. En fait, c’est Satoshi Nakamoto, qui a utilisé cette dénomination pour le premier bloc de la chaîne Bitcoin.

De même, le Genesis Block sert à garantir la communication entre deux nœuds.

Curiosités

Le titre du journal « The Times » du 3 janvier 2009. Celui-ci est présenté comme une preuve de la date de création de ce bloc. Plus précisément, le titre est le suivant : « La chancelière britannique envisage un deuxième programme de sauvetage des banques. » Après tout, le titre reflète l’idée de Nakamoto de développer une crypto-monnaie où des tiers de confiance tels que des banques ou des entités institutionnelles ne seront pas nécessaires.De même, à partir de la création du bloc Genesis jusqu’à la sortie du logiciel, cela prend six jours. Par conséquent, bloc zéro, a ajouté les 50 premiers BTC du réseau. D’ailleurs, ils n’ont jamais bougé et ne pourront jamais bouger. Cela est dû à une bizarrerie dans la création du code. En fait, certaines personnes supposent que Nakamoto et certains des premiers utilisateurs ont peut-être testé le lancement de la Blockchain avant le 3 janvier 2009. D’ailleurs, l’année dernière, le 12. Genesis À l’occasion du 6e anniversaire de Block, un mineur mystère a dépensé 1 000 BTC depuis 2010. Après avoir laissé Bitcoin inactif pendant plus d’une décennie. Depuis le 9 janvier 2009, le hashrate du Bitcoin a augmenté de 267 647 058 823 529 300 %. Le 1er janvier 2022, le hashrate du réseau a atteint un niveau record de plus de 200 exahash par seconde (EH/s).Voyons le prix à chaque anniversaire

1 an $ 0,05132 ans $ 0,293 ans $ 54 ans $ 135 ans $ 8166 ans $ 2757 ans $ 4328 ans $ 1,0849 ans $ 14,76410 ans $ 3,78311 ans $ 7,31912 ans $ 33,40013 ans $ 46,389

A noter que le président du Salvador, Nayib Bukele, prédit un rebond du prix du Bitcoin à 100 000 dollars. De plus, 2 autres pays l’adopteront comme monnaie légale.

Prédictions 2022 sur #Bitcoin : • Atteindra 100 000 $

• 2 autres pays l’adopteront comme monnaie légale

• Deviendra un enjeu électoral majeur lors des élections américaines cette année

• Bitcoin City commencera la construction

• Les obligations volcaniques seront sursouscrites

• Énorme surprise à @TheBitcoinConf – Nayib Bukele (@nayibbukele) 2 janvier 2022

Concernant son créateur, c’est encore un mystère. Récemment, Elon Musk lui-même s’est exprimé sur le sujet et a exprimé que l’expert en crypto-monnaie Nick Szabo pourrait être Satoshi Nakamoto.

« Vous pouvez regarder l’évolution des idées avant le lancement de Bitcoin et voir qui a écrit sur ces idées. Il semble que Nick Szabo soit probablement, plus que quiconque, responsable de l’évolution de ces idées.

En terminant, joyeux anniversaire du Bitcoin Genesis Block. 13 ans à changer l’humanité.

Je dis au revoir avec cette phrase d’Alejandro de la Torre : « Le Bitcoin deviendra la monnaie mondiale ».

