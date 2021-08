Le réseau Bitcoin continue de se renforcer alors que le taux de hachage double depuis juin Crypto new media

La répression de la Chine contre les opérations d’extraction de bitcoins a sans aucun doute causé plusieurs perturbations sur le réseau BTC, les mineurs ayant été contraints d’arrêter les machines et de quitter la région pour poursuivre leurs activités.

L’interdiction nationale de l’exploitation minière a eu ses conséquences. Avec plus de la moitié de tous les mineurs de bitcoins résidant en Chine à l’époque, le taux de hachage BTC a diminué de plus de 60% pour atteindre un creux d’un an en juin. Environ deux mois plus tard, cependant, la situation a changé et le taux de hachage a augmenté d’environ 100 %.

Perturbations induites par la Chine sur Bitcoin

Le taux de hachage (puissance de calcul) est une mesure de sécurité critique sur la blockchain bitcoin. Un taux de hachage croissant signifie une plus grande sécurité, donc le réseau est plus résistant aux attaques et vice versa.

En juillet, CryptoPotato a signalé qu’une pénurie de mineurs a déclenché quatre réajustements négatifs consécutifs de l’exploitation minière pour la première fois en dix ans environ.

Tel que conçu par Satoshi Nakamoto, le protocole bitcoin se réajuste pour être plus ou moins difficile tous les 2 016 blocs en fonction du nombre de mineurs et de la puissance de calcul de la blockchain au moment de l’ajustement.

Mais ce n’était pas tout. Un autre rapport a confirmé qu’au plus fort de la répression chinoise, le réseau bitcoin a connu sa production de blocs la plus lente de l’histoire, et les mineurs ont perdu une partie importante de leurs revenus.

Au cours de la période, seuls 58 nouveaux blocs de bitcoins ont été extraits au lieu du niveau de référence de 144. De plus, les revenus des mineurs sont passés d’un sommet historique de 70 millions de dollars en mai à 13 millions de dollars en juin, soit une baisse de plus de 80 %. un mois.

Le taux de hachage de Bitcoin double

Le secteur minier a commencé à se remettre de la répression chinoise. De nombreux mineurs ont déjà migré vers d’autres régions plus conviviales comme l’Europe et les États-Unis pour reprendre leurs activités. Ainsi, ils ont réduit la domination de la Chine sur le terrain et ont rendu le réseau bitcoin plus décentralisé.

Jusqu’à présent, le taux de hachage a doublé depuis le creux de juin. Les données de Bitinfocharts montrent que la puissance de calcul sur le réseau est revenue au-dessus de 130 GH/s, une augmentation de 100% par rapport à ses niveaux les plus bas d’environ 67 GH/s enregistrés il y a deux mois.

Taux de hachage Bitcoin. Source : Bitinfocharts

D’autres indicateurs clés de la blockchain BTC, comme les revenus et les difficultés des mineurs, se remettent également de leur déclin. Plus tôt ce mois-ci, CryptoPotato a annoncé que les revenus des mineurs par hachage sont revenus à 8,8 BTC/EH après être passés de 9,5 BTC/EH à un minimum de 5,6 BTC/EH en 2021.

La difficulté d’extraction, qui est tombée à un plus bas pluriannuel sous 14T fin juillet, atteint désormais 17,6T après trois ajustements positifs consécutifs. Néanmoins, la métrique est encore loin des sommets enregistrés en mai.

Difficulté de minage de Bitcoin. Source : Bitinfocharts

