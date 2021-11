Le réseau Bitcoin déplace plus d’argent que PayPal !

Blockdata, une société qui fournit des conseils sur Blockchain aux entreprises et aux gouvernements, a déclaré que le réseau Bitcoin déplace déjà plus d’argent que PayPal. Et il estime que dans cinq ans son volume dépassera Mastercard et Visa.

« Bitcoin a dépassé PayPal en termes de volume trimestriel traité. Nous avons analysé la plus grande Blockchain du marché pour savoir si elle pouvait traiter autant de volume que des noms financiers familiers comme Mastercard ou Visa. Et si oui, comment et quand ?

Concrètement, les statistiques publiées par Blockdata montrent que le réseau Bitcoin a traité en moyenne 489 milliards de dollars par trimestre en 2021. Alors que le réseau PayPal gérait 302 milliards de dollars.

En particulier, un argument commun des critiques de Bitcoin est que de nombreuses personnes considèrent toujours la crypto-monnaie comme un investissement et ne l’utilisent jamais pour les paiements.

Cependant, les dernières statistiques suggèrent que Bitcoin en tant que méthode de paiement a pris de l’ampleur ces derniers temps. Augmenter le cas d’utilisation de l’investissement.

« Il est impressionnant de voir à quel point Bitcoin, étant un réseau décentralisé de 12 ans, est à 27% du chemin en termes de volume traité par rapport à Mastercard, une entreprise fondée en 1966. »

Quand pourriez-vous traiter des volumes tels que Mastercard et Visa ?

Un tel réseau pourrait-il devenir un service auquel des milliards de personnes dans le monde peuvent faire confiance ? Le réseau Bitcoin peut-il traiter autant de volume qu’une entreprise comme Mastercard ou Visa ?

« La réponse courte est oui, à temps. »

Ainsi, une nouvelle recherche de la société d’intelligence de marché Blockchain Blockdata a révélé que Bitcoin a traité 62% de transactions en plus, en valeur en dollars, que PayPal en 2021. Cependant, Mastercard et Visa restent les leaders en ce qui concerne cette métrique.

« Le volume d’argent que Bitcoin déplace dépassera Mastercard et Visa dans 5 ans ».

En fait, le rapport Blockdata suggère que le réseau Bitcoin pourrait correspondre à la valeur en dollars transférée sur le réseau Mastercard aussi près que 2026, ou aussi loin que 2060.

« En prenant le taux de croissance actuel en 2021 comme mesure, cela pourrait arriver dès 2026. »

Selon le rapport Blockdata, le volume trimestriel moyen de Visa et Mastercard a atteint respectivement 3,2 milliards de dollars et 1,8 milliard de dollars.

Trois facteurs pour que le réseau Bitcoin se place au niveau

En fait, il y a trois facteurs qui pourraient faire rattraper le réseau Bitcoin avec Mastercard et Visa. Concernant le volume total traité :

Le nombre total de transactions. « Si Bitcoin augmentait sa valeur transférée par transaction aujourd’hui, de plus ou moins 260%, il traiterait quotidiennement un volume équivalent à celui de Mastercard. Pour suivre le volume de Visa, la valeur moyenne des transactions devrait augmenter d’environ 540%». Le montant moyen de Bitcoin envoyé par transaction. Bien que le rapport n’ait pas pu trouver de données actuelles indiquant que le montant moyen de Bitcoin envoyé par transaction est à la hausse, la hausse du prix du Bitcoin (BTC). Alternativement, si Bitcoin devait augmenter son prix aujourd’hui, à 245 000 $, alors théoriquement, le réseau Bitcoin traiterait quotidiennement un volume équivalent à celui du réseau Mastercard. Pour suivre le niveau de volume de Visa, il devrait lever environ 435 000 $.

« Quand pouvez-vous atteindre ces prix de manière réaliste ? » Personne ne le sait, certainement pas nous.

En guise de clôture, même si le volume trimestriel de Bitcoin est loin de concurrencer Mastercard et Visa. Il est intéressant de voir que le réseau Bitcoin, après 12 ans d’existence, atteint un volume trimestriel moyen de 489 milliards de dollars.

Je dis au revoir avec cette phrase d’Arif Naseem : « Ceux qui croient au Bitcoin croient aussi à l’intelligence. »

