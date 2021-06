Le réseau Bitcoin peut commencer à récupérer avec un taux de hachage sous-évalué de 50%, les mineurs chinois ont déjà migré à l’étranger

De nombreuses petites et moyennes exploitations en Chine ne sont pas non plus concernées. L’avantage signifie en outre que le chemin de la récupération est plus rapide, et la capitulation des mineurs représente généralement les meilleurs signaux d’achat de l’histoire de Bitcoin.

Le taux de hachage Bitcoin est tombé à 91,2 Th/s au cours du week-end, un niveau observé pour la dernière fois début novembre, ce qui représente une baisse de 47% par rapport à son sommet historique de 171,4 Th/s le 13 mai. Au moment de la rédaction, le taux de hachage est retour au-dessus de 104 Th/s.

En conséquence, le temps de blocage a dépassé les 14 minutes, le même qu’à la mi-avril. La difficulté s’élève quant à elle à 19 93 000 milliards de dollars pour la dernière fois en janvier, après le récent ajustement négatif. La rentabilité du minage de Bitcoin est toujours de 0,226 par jour pour 1 THash/s, aux niveaux de fin janvier.

La dernière baisse est survenue après la fermeture des fermes minières Bitcoin du Sichuan dimanche. Les sociétés d’électricité appartenant au gouvernement central et provincial ont reçu l’ordre d’arrêter immédiatement l’électricité pour les projets d’extraction de crypto.

Le Sichuan est alimenté à 90 % par des énergies renouvelables et, il y a environ un an et demi, il représentait plus de 50 % du réseau Bitcoin.

Selon une estimation de l’Université de Cambridge, environ 65% de l’exploitation minière mondiale de Bitcoin a eu lieu en Chine en avril 2020.

Certaines fermes minières se sont effondrées dans le Sichuan pendant la nuit. Réactions rapides – l’interdiction de l’exploitation minière semble aussi complète qu’on le croyait

– même les provinces hydroélectriques ne sont pas épargnées

– la transition du hashrate est réelle et la nature du hashrate du bitcoin changera entièrement dans les 6 à 12 prochains mois – nicolás carretero (@nic__carter) 19 juin 2021

Selon un rapport du Global Times soutenu par le Parti communiste, cette fermeture de tant de mineurs de Bitcoin dans la province a entraîné la fermeture de plus de 90 % de la capacité d’extraction de Bitcoin de la Chine.

Cependant, de nombreuses petites et moyennes exploitations minières de Bitcoin en Chine n’ont pas été affectées, de même que l’exploitation minière Ethereum, Filecoin et Chia.

De plus, de nouveaux pools tels que le lancement de Foundry USA représentent désormais plus de 7 % du réseau mondial et sont entrés dans la liste des 10 meilleurs pools miniers.

Un autre fait intéressant est que Bitdeer, dirigé par Jihan Wu, ne possède aucune mine en Chine. Il a prévu le coup et a installé plusieurs mines aux États-Unis, en Europe du Nord et en Asie du Sud. Il a même averti les mineurs de ne pas sous-estimer la neutralité carbone du gouvernement en avril. – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 19 juin 2021

La répression de la Chine a aidé ViaBTC à devenir temporairement le plus grand pool minier de bitcoins au monde. Son fondateur Yang Haipo a déclaré que depuis plus de deux ans, ses pools miniers et autres entreprises ont commencé à prendre résolument la voie internationale et à se désinfecter.

« Les mineurs institutionnels avaient déjà commencé à migrer à l’étranger depuis la Chine dès le mois de mars », a déclaré la capitale Sino Global. Et s’attendant à ce que davantage d’interdictions émanent des autorités, “les mineurs chinois ont accéléré leur processus de migration vers d’autres pays”.

Les responsables de l’AIFC du Kazakhstan recherchent également des mineurs chinois, car ils disposent d’installations électriques d’une capacité de 1 685 MW, ce qui peut aider à établir une mine gérée en 3 à 4 semaines. Jonathan Cheesman, responsable des ventes de gré à gré et institutionnelles à la bourse de crypto-dérivés FTX, a déclaré :

« À plus long terme, la plupart considèrent que le hashrate quittant la Chine est positif, mais à court terme, il se peut qu’il ait/a déjà entraîné des ventes de stocks. »

Un point sous-évalué concernant la répression de la Chine contre l’extraction de bitcoins ici : il s’agit d’une erreur de politique étrangère scandaleusement énorme d’un pays qui se bat pour devenir la prochaine superpuissance mondiale. Les États-Unis peuvent et vont en profiter, grâce à notre 💯 secteur privé. https://t.co/BRwmDnUdFw – Jake Chervinsky (@jchervinsky) 19 juin 2021

La fermeture de l’exploitation minière en Chine entraîne une véritable baisse du taux de hachage et peut entraîner un ajustement de la difficulté et peut-être même des blocs légèrement plus lents pendant un certain temps, « mais ce n’est pas encore si important par rapport aux 3 dernières années (voir ci-dessous). Et nous préférerions cela à une attaque par pare-feu », a déclaré Balaji Srinivasan, ancien CTO de Coinbase et associé général chez Andreessen Horowitz.

Dans un tweet séparé, Srinivasan a noté que l’exploitation minière de Bitcoin n’est en fait plus en phase de croissance exponentielle. Il ajouta,

« Le taux de hachage n’augmente pas 100 fois en un an, le matériel dure désormais plus longtemps, les dépenses d’exploitation/capex sont plus prévisibles et des outils pour limiter les risques existent désormais. Il est donc plus facile d’exploiter n’importe où.

La Chine quitte peut-être Bitcoin, mais la Chine a également quitté l’Internet gratuit. – Naval (@naval) 20 juin 2021

Charles Edwards de Capriole Investments a noté que nous assistons maintenant au pire scénario d’une interdiction d’exploitation minière en Chine. « Le poids de la force des interdictions minières chinoises a été réglé. Nous sommes à un point où le réseau peut maintenant commencer à se rétablir », a-t-il écrit.

L’avantage ici pourrait signifier que le chemin de la reprise est plus rapide, étant donné que l’exploitation minière est toujours largement rentable et que cette capitulation n’a pas été causée par un véritable effondrement commercial, a déclaré Edwards, ajoutant que la capitulation des mineurs représente généralement les meilleurs signaux d’achat de l’histoire de Bitcoin.

