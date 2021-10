Minage de Bitcoin

Le réseau Bitcoin repousse presque complètement, le Kazakhstan fait face à des pénuries d’électricité en raison de l’extraction de crypto

Le Kazakhstan, qui représente la troisième plus grande part du taux de hachage minier Bitcoin après avoir vu sa part augmenter de 6 fois entre septembre 2019 et avril 2021, envisage des mesures telles que la surtaxe et la limitation de la consommation d’énergie tandis que le Kirghizistan a déjà augmenté les tarifs d’électricité pour les mineurs de crypto.

Tout comme le prix du Bitcoin, qui se négocie autour de 46 700 $, en hausse de 64% par rapport au plus bas du 19 mai d’environ 28 500 $, le taux de hachage du plus grand réseau connaît une forte reprise.

Après l’interdiction par la Chine de l’extraction de crypto, le taux de hachage de Bitcoin a chuté de 66% par rapport à 197,6 Th/s, un record historique à la mi-mai. Après avoir atteint un creux fin juin, le taux de hachage s’est lentement redressé et a maintenant augmenté de 134% depuis lors pour se situer à 160 Th/s, un niveau principalement observé entre février et avril.

Cette reprise représente les mineurs qui continuent de revenir en ligne tandis que la Banque populaire de Chine adopte une position réglementaire encore plus renforcée contre la crypto.

Je suis choqué par la robustesse du réseau Bitcoin. Le taux de hachage Bitcoin vient d’atteindre les sommets d’avril. Il y a un an, 60% du réseau était en Chine.

En mai, le réseau Bitcoin s’est fait couper les jambes et les bras. Ils ont complètement repoussé en seulement 6 mois. pic.twitter.com/zwOK635tuC – Charles Edwards (@caprioleio) 3 octobre 2021

Au milieu de tout cela, le Kazakhstan est confronté à des pénuries d’électricité et le gouvernement blâme l’extraction de crypto-monnaie.

En 2021, la consommation d’électricité dans le pays a augmenté de 7% par rapport à l’année dernière, a révélé un responsable gouvernemental lors d’une conférence de presse, sur la base de chiffres publiés par l’opérateur de réseau KEGOC.

L’Université de Cambridge avait noté dans une étude cette année que la part du Kazakhstan dans l’exploitation minière mondiale de bitcoins avait augmenté six fois en moins de deux ans pour capturer le troisième taux de hachage de bitcoin.

“Pays riche en énergie situé en Asie centrale, il a vu sa part passer d’à peine 1,4% en septembre 2019 à 8,2% en avril 2021”, indique le rapport.

Alors que la part de la Chine dans la puissance minière totale de Bitcoin est passée de 75,5% en septembre 2019 à 46% en avril 2021 au cours de la même période, la part des États-Unis dans le taux de hachage total de Bitcoin est passée de 4,1% à 16,8%, qui se situe à la deuxième place. La Fédération de Russie représente 6,8 % des parts et l’Iran 4,6 %, se classent respectivement aux quatrième et cinquième places.

Selon le ministre de l’Énergie Magzum Mirzagaliev, cette augmentation de la demande est due à un nombre croissant de centres de données pour l’extraction de crypto, qui a déclaré aux médias locaux qu’il s’agissait d’une “très forte augmentation”.

« Nous devons prendre un certain nombre de décisions. Premièrement, nous devons être en mesure de garantir que les opérateurs de système ont le droit de limiter ou de réduire la consommation principalement des centres de données miniers à un moment où il peut y avoir une pénurie d’électricité. »

Mirzagaliev a ensuite insisté sur le fait que le Kazakhstan devait développer son secteur minier de la cryptographie. Le chef du ministère de l’Énergie a déclaré qu’il existe « de très bonnes opportunités » pour l’industrie, soulignant le potentiel du pays à étendre l’utilisation des énergies renouvelables.

En juillet dernier, le gouvernement avait décidé d’introduire une surtaxe pour l’électricité utilisée par les mineurs. D’autres mesures pour faire face aux pénuries d’électricité causées par les mineurs incluent la limitation de la consommation d’électricité des centres de données miniers existants et la suspension de la connexion des nouvelles fermes cryptographiques au réseau.

Le gouvernement du Kirghizistan a déjà révisé ses tarifs d’électricité pour les mineurs de crypto afin « d’assurer le fonctionnement stable et fiable du secteur de l’énergie ». Mais les entités de crypto mining ne sont pas les seules concernées ; ils ne sont plutôt que l’un des 14 groupes qui comprennent ceux de l’industrie minière aurifère et les producteurs de boissons alcoolisées.

Avec une augmentation des tarifs de 12,5%, les mineurs de crypto paieront un som kirghize de 2,52 (moins de 0,03 $).

L’année dernière, le ministère de l’Économie a également proposé une taxe de 15 % sur le coût de l’électricité consommée pour extraire la cryptographie, et le projet de loi exigeait en outre que ces entreprises demandent l’enregistrement pour opérer légalement dans le pays.

