Le réseau BSV « Endurant une série d’attaques de réorganisation de blocs » voit le taux de hachage s’effondrer de plus de 52 %

En raison de l’attaque à 51%, qui, selon l’Association Bitcoin, est actuellement en cours et que les autorités chargées de l’application des lois ont été signalées, Coinbase a interrompu les retraits de BSV et arrêté tous les échanges de BSV.

Bitcoin SV a subi une attaque à 51% et l’échange de crypto Coinbase a interrompu les retraits de BSV.

“En raison de l’attaque à 51% qui s’est produite sur BSV aujourd’hui, nous arrêtons tous les échanges de BSV”, a déclaré la bourse mardi soir.

Mardi matin, le réseau a subi une attaque à 51%, selon Lucas Nuzzi, analyste de la société de renseignement cryptographique CoinMetrics, qui a signalé une confusion dans les pools miniers après l’attaque.

« Un pouvoir de hachage sérieux » aurait été déclenché sur le réseau afin de prendre le contrôle de plus de 50 % de la blockchain Proof-of-Work (PoW).

“FARUM (son outil de surveillance de la sécurité de la blockchain) a identifié une attaque de 51% aujourd’hui sur le réseau BSV vers 11h45 EDT”, a noté Coin Metrics. « Tous nos nœuds FARUM ont été témoins d’une réorganisation en profondeur avec une profondeur maximale de 14 blocs. Aucun autre événement de réorganisation n’a été observé, mais il existe toujours des conflits de synchronisation sur les principaux pools miniers. »

BSV traverse une attaque massive à 51%. Après une tentative d’attaque hier, une puissance de hachage sérieuse a été déclenchée aujourd’hui à 11h46 et les attaquants réussissent. Plus d’une douzaine de blocs sont en cours de réorganisation et jusqu’à 3 versions de la chaîne sont exploitées simultanément dans les pools. – Lucas Nuzzi (@LucasNuzzi) 3 août 2021

À la suite de l’attaque, la Bitcoin Association a recommandé aux opérateurs de nœuds de marquer la chaîne frauduleuse comme invalide afin que les nœuds puissent être renvoyés à la chaîne prise en charge par des mineurs honnêtes et que la chaîne de l’attaquant soit verrouillée.

Dans un rapport publié mercredi, la Bitcoin Association a noté que le réseau BSV « subit actuellement une série d’attaques de réorganisation de blocs par un acteur malveillant tentant de doubler illégalement des pièces BSV ».

On pense qu’il s’agit du même attaquant qui a précédemment lancé des attaques de réorganisation de blocs contre le réseau BSV le 24 juin, puis trois fois le mois suivant.

La Bitcoin Association a déclaré qu’elle collectait des preuves de l’activité illégale et travaillait activement avec les autorités chargées de l’application des lois dans les juridictions concernées.

Tout cela sera désormais également signalé à plusieurs organisations policières… pas des moindres au Canada où Taal est basé, car ce crime prétend être Taal. Plus ils le font, plus ils laissent de preuves pour les enquêtes déjà en cours. – Calvin Ayre (@CalvinAyre) 3 août 2021

Bitcoin SV (BSV) est un hard fork de Bitcoin Cash (BCH) qui était lui-même un hard fork de Bitcoin (BTC). BCH 0,57% Bitcoin Cash / USD BCHUSD 538,52 $

Cette attaque a vu le taux de hachage du réseau chuter de 52,74 % au cours des dernières 24 heures, selon Bitinfocharts. C’est parce qu’il n’a pas la sécurité d’un taux de hachage élevé que, malgré le même algorithme que la principale crypto-monnaie, il faut moins de 5 600 $ à 51% pour attaquer BSV pendant une heure, comme cela a été le cas tant de fois et moins de 23 000 $ pour BCH par rapport aux 1,66 million de dollars de Bitcoin.

L’attaque, cependant, n’a eu aucun impact sur le prix du BSV, qui au moment de la rédaction, se négocie à 138,53 $, en baisse d’environ 2% seulement au cours des dernières 24 heures. Depuis son pic de mi-avril d’environ 490 $, BSV est actuellement en baisse de 71,5%.

