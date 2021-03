Le réseau caché de grottes des Templiers utilisé pour «continuer» l’ordre après une rupture brusque | Monde | Nouvelles

La présence de l’ordre militaire catholique dans la ville italienne d’Osimo remonte à 1160. Dans la cathédrale et le baptistère locaux, il y a des indices indiquant son passé, avec des symboles et des sculptures qui seraient liés aux Templiers. Mais sous la surface, plus de cinq miles de tunnels et de grottes ont également été découverts – portant des marques similaires.

Fabrizio Bartoli, chevalier et officier de l’Ordre Souverain Militaire du Temple de Jérusalem – un ordre autoproclamé, a expliqué l’histoire à BBC Reel.

Il a déclaré: «La présence des Templiers à Osimo peut être vue à partir de symboles que nous pouvons trouver à l’extérieur, à la surface.

«Mais aussi des symboles trouvés dans de nombreuses grottes creusées sous terre.

«Par exemple, il y en a une qui est certainement une grotte des Templiers parce qu’elle a été construite à cette époque près de ce qui était autrefois une« domus »(maison en latin) des Templiers.

«Les Templiers possédaient 400 hectares de terres autour d’Osimo et des moulins le long de la rivière Musone.

«Ils ont utilisé des bateaux pour se rendre au port de Numana. De là, les navires pour les croisades sont partis, atteignant Brindisi et la Terre Sainte.

La société catholique a été active pendant près de 200 ans jusqu’à sa disparition brutale.

À l’apogée de leur puissance entre le XIIe et le XIIIe siècle, les Templiers figuraient parmi les unités de combat les plus habiles de la période de la croisade.

Mais alors que la méfiance du public à l’égard de leur secret augmentait, le roi Philippe IV de France saisit l’occasion de régler ses propres dettes et de les détruire une fois pour toutes.

«Nous atteignons cette pièce qui avait une forme particulièrement ronde, en fait plus que circulaire, elle est hexagonale.»

M. Bartoli a détaillé le type de choses qu’il croyait que les Templiers faisaient dans les grottes.

Il a poursuivi en 2020: «Sa forme rappelle la fleur de vie et on voit ses six pétales dans la voûte.

«Il était probablement utilisé pour des rencontres rituelles avec une fonction purifiante.

«Dans cette salle, il y a une acoustique particulière qui parvient à faire vibrer notre cage thoracique en interne.

«Ici, les Templiers chantaient, dans le but de se purifier et de s’élever.

«Ils ont dû se cacher et ils ont utilisé ces grottes pour se rencontrer et célébrer leurs rituels».