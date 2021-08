Le réseau Celsius apporte son soutien à Cardano ($ADA) Crypto new media

Le prêteur de crypto-monnaie Celsius Network devrait ajouter l’ADA de Cardano plus tard ce mois-ci pour les emprunts et les prêts. Selon son PDG Alex Mashinsky, les utilisateurs pourront contracter des prêts adossés à l’ADA le 19 août.

Mashinsky a également révélé sur Twitter que les utilisateurs peuvent gagner 4,05 % sur leurs avoirs ADA en prêtant la crypto-monnaie sur Celsius Network., leur permettant de gagner des intérêts sur leurs avoirs alors que le réseau se prépare à lancer des contrats intelligents.

Le déménagement de la plate-forme intervient alors que le réseau Cardano se développe en prévision de la mise à niveau majeure. Comme indiqué, en mai, le réseau a dépassé la barre du million de portefeuilles après avoir ajouté près de 7 000 portefeuilles par jour.

Les données de PoolTool montrent que 71,8% de l’approvisionnement total de Cardano, équivalant à 31,1 milliards de dollars, sont actuellement mis en jeu. Un total de 725 200 adresses jalonne leurs fonds dans 2 768 pools actifs pour gagner des intérêts sur leurs avoirs ADA.

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a récemment confirmé qu’après le hard fork d’Alonzo, les contrats intelligents seraient disponibles sur le réseau de la crypto-monnaie, et a ajouté qu’avec le temps, l’infrastructure sur Cardano ne fera que s’améliorer.

Hoskinson a ajouté qu’il pensait que l’infrastructure nécessaire pour le hard fork serait construite “d’août à septembre”, et a ajouté que cela signifie que les utilisateurs de Cardano pourront “exécuter des contrats intelligents au moment où le hard fork arrivera sur l’infrastructure Cardano et créer un environnement de plus en plus amélioré pour le développement et le déploiement des applications Cardano. »

Comme l’a rapporté CryptoGlobe, le populaire portefeuille Yoroi d’ADA a lancé le mois dernier un connecteur d’application décentralisé qui permettra aux utilisateurs d’interagir plus facilement avec les contrats intelligents et ces applications une fois qu’ils seront mis en ligne sur le réseau Cardano.

Certaines plateformes décentralisées se préparent déjà à être mises en ligne sur le réseau Cardano. Cardax, le premier échange décentralisé à être lancé, a récemment levé 1,5 million de dollars lors de sa première vente communautaire.

AVERTISSEMENT

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

CRÉDIT IMAGE

Image en vedette via Unsplash