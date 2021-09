Le réseau Celsius persécuté par les régulateurs dans deux États américains.

Bien que la bataille juridique de la SEC contre Ripple soit la plus grande confrontation entre un régulateur et un projet de cryptographie cette année, ce n’est pas la seule. En fait, un autre projet, le Celsius Network, est mené non pas par un, mais par deux régulateurs de différents États américains.

Le projet rencontre des problèmes dans le New Jersey et le Texas ces derniers temps, car les régulateurs pensent qu’il vend des titres non enregistrés, de la même manière que la SEC facture à Ripple.

Projet de crypto Celsius poursuivi par deux États américains

Selon des rapports récents, le Texas State Securities Board a demandé une audience, dans le but d’obtenir l’approbation d’une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre Celsium Network. Il soutient que le projet offre des titres qui n’ont pas été autorisés au niveau de l’État ou fédéral.

Le dépôt a eu lieu hier, le 17 septembre, alors que le même jour, le New Jersey Bureau of Securities a annoncé qu’il avait déjà émis une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre la société de cryptographie. Le Bureau affirme que Celsius finance ses opérations de prêt et de propriété par la vente de titres non enregistrés, au moins en partie. En tant que tel, vous violez la loi sur les valeurs mobilières de l’État.

Le procureur général de l’État par intérim, Andrew Bruck, a déclaré que les sociétés financières opérant sur le marché de la cryptographie sont notifiées et que celles opérant dans le New Jersey doivent se conformer aux lois locales sur la protection des investisseurs. Il a souligné que les sociétés de cryptographie n’étaient pas à l’abri de la surveillance, il a donc lancé un avertissement à toute entreprise qui, selon lui, peut s’en tirer en vendant des titres sans licence.

Quant à l’audience du Texas, elle est prévue le 14 février, date à laquelle elle se tiendra en personne ou en ligne, selon la situation pandémique du moment. Si le juge décide d’accorder l’ordonnance de cesser et de s’abstenir, la société et toutes ses sociétés affiliées doivent cesser d’offrir leurs services dans l’État, au moins jusqu’à ce qu’elles s’enregistrent auprès des régulateurs locaux et paient leurs frais.

