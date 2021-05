Le réseau Conscious Fashion and Lifestyle Network lance et soutient les ODD – WWD

Une plate-forme nouvellement créée, le Conscious Fashion and Lifestyle Network, a été officiellement lancée – et sa communauté virtuelle et collaborative est dirigée par les industries de la mode et du style de vie, alors que les deux secteurs occupent des positions de pouvoir et sont sur le point de contribuer à faciliter un changement positif au niveau mondial. escalader.

Ensemble, la vaste portée des industries crée une opportunité de s’engager sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, en particulier à l’heure actuelle, alors qu’ils naviguent dans la crise climatique et la reprise post-pandémique.

Le réseau Conscious Fashion and Lifestyle Network a été créé pour permettre aux acteurs de l’industrie, aux gouvernements et aux ONG de partager des solutions durables et de rendre compte des progrès accomplis afin d’accélérer et de contribuer à la réalisation des ODD. S’attaquant aux problèmes mondiaux tels que l’élimination de la pauvreté, de la faim, des inégalités et de l’inversion du changement climatique, les ODD «servent de modèle pour une vision mondiale partagée» pour aider à faire avancer ces défis.

Le lancement est une évolution de la Campagne de mode consciente, une initiative en partenariat avec le Bureau des Nations Unies pour les partenariats qui allie le plaidoyer, l’éducation et le développement de partenariats pour soutenir et défendre des solutions d’innovation durable dans l’industrie. Ensemble, les deux acteurs ont accueilli plus de 800 événements annuels dans 40 pays, ont accueilli 12,2 millions de participants de l’industrie et 136 000 entreprises de mode, de textile et de style de vie.

Sa communauté virtuelle vise à stimuler l’innovation, à connecter les leaders du secteur, à faciliter de nouveaux partenariats et à instaurer un changement social tout en incitant les marques à adhérer et à s’engager. Les partenaires du réseau se voient offrir des idées de groupes de réflexion, un accès à des conférences et des invitations à de futurs événements; et les initiatives enregistrées sur la plate-forme seront publiées et montreront comment les secteurs de la mode et du style de vie stimulent le changement vers la réalisation des ODD. Les personnes intéressées peuvent rejoindre le réseau en s’inscrivant ici.

Le réseau est géré par la Division des objectifs de développement durable, le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies et le Bureau des partenariats des Nations Unies. Les partenariats actuels du réseau comprennent Fashion4Development; Lenzing; Mara Hoffman renouvelée; Réseau Messe Frankfurt Texpertise; Reine de Raw; Robe verte tapis rouge; Redress et Swarovski Waterschool.

Kerry Bannigan, fondateur de la campagne Conscious Fashion, a déclaré: «Pour accélérer le changement de l’industrie grâce au plaidoyer et à l’éducation, le réseau Conscious Fashion and Lifestyle Network offre une plate-forme orientée vers l’action qui alimente les solutions innovantes des parties prenantes pour des sociétés plus équitables et résilientes.

Annemarie Hou, directrice exécutive par intérim du Bureau des partenariats des Nations Unies, a ajouté: «Le réseau Conscious Fashion and Lifestyle Network offre une opportunité de cultiver une communauté de pratique innovante et essentielle pour aider à apporter un changement durable au cours de la Décennie d’action.»

POUR PLUS DE NOUVELLES D’AFFAIRES DE WWD, VOIR:

La marque de vêtements d’extérieur Nobis lance une campagne d’upcycling

Le grand air passe un moment à la mode

Notes de terrain: l’utilisation des produits chimiques textiles devient plus verte