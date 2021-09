Juridique & Réglementaire

Le réseau Crypto Lender Celsius est désormais ciblé par le Texas, le New Jersey et l’Alabama

AnTy19 septembre 2021

Après BlockFi, les régulateurs ciblent désormais le prêteur de crypto-monnaie Celsius Network.

Le Texas a déposé un avis cette semaine demandant une audience pour déterminer s’il faut émettre une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre la société. Cela exigerait que Celsius montre pourquoi il ne devrait pas être condamné à cesser d’offrir son produit aux résidents de l’État.

L’audience pour la même chose est prévue pour le 14 février.

“Nous sommes déçus que ces actions aient été déposées et sommes en total désaccord avec les allégations selon lesquelles Celsius ne s’est pas conformé à la loi”, a déclaré un porte-parole, notant que la société continuerait à travailler avec les régulateurs pour se conformer à la loi.

« Pour l’instant, il n’y a aucun changement dans nos services à aucun de nos clients. Nous tiendrons notre communauté au courant de tout développement.

Tout comme le Texas, l’Alabama a émis une ordonnance demandant à Celsius de montrer pourquoi il ne devrait pas être interdit d’offrir ce produit dans les 28 jours à compter du 16 septembre.

Ces États ont ensuite été rejoints par le New Jersey, qui a ordonné à Celsius de cesser d’offrir certains de ses produits à compter du 1er novembre. Il a en outre décrit les produits comme des titres non enregistrés.

Dans une interview accordée au Financial Times la semaine dernière, le PDG de Celsius, Alex Mashinsky, avait déclaré qu’il était “très confiant” qu’aucun des produits de la société aux États-Unis n’était des valeurs mobilières.

Selon les régulateurs du New Jersey, la société «finançait au moins partiellement les prêts de crypto-monnaie et les transactions pour compte propre» par la vente de titres non enregistrés.

“Les sociétés financières opérant sur le marché de la cryptographie sont à l’honneur”, a déclaré vendredi Andrew Black, sous-procureur général de l’État. « Si vous vendez des titres dans le New Jersey, vous devez vous conformer à la loi sur la protection des investisseurs du New Jersey. »

Celsius détenait plus de 24 milliards de dollars d’« actifs communautaires » au début du mois de septembre, selon la société, qui offre à ses clients un rendement de près de 9 % sur les pièces stables en USD et jusqu’à 6,2 % sur Bitcoin.

Ces actions contre Celsius font suite à des actions similaires menées par le Texas, le New Jersey et d’autres contre BlockFi, basé dans le New Jersey. Récemment, Coinbase a également signalé avoir reçu un avis de puits pour son prochain produit Coinbase Lend.

Les régulateurs et la finance traditionnelle ont du mal à comprendre comment les sociétés de cryptographie offrent un rendement aussi élevé à leurs clients alors qu’elles ne peuvent pas offrir plus de 0,1%, dans certains cas même inférieur à zéro, de rendement à leurs clients.

Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que des rendements aussi élevés sont payés en crypto en partie parce que ces crypto-actifs sont prêtés à des taux plus élevés aux investisseurs institutionnels, qui ont besoin d’emprunter des crypto-actifs pour exécuter leurs transactions.

Sur le marché de la cryptographie, les taux de financement des contrats perpétuels, pour les maintenir avec le prix de l’actif cryptographique éternel, peuvent devenir extrêmement élevés ; par exemple, sur Binance, lors du pic du marché plus tôt cette année, la base quotidienne annualisée du BTC est passée à 41,4% à la mi-avril.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.