Le réseau de paiement américain Affirm promeut les services de commerce crypto via une carte de débit

Mardi, la société de paiement américaine Affirm a annoncé son intention de lancer une carte de débit qui ajoutera des fonctions d’achat et de vente de crypto-monnaie, permettant aux utilisateurs de comptes d’épargne Afirm d’acheter et de vendre librement des crypto-monnaies.

Affirm Holdings Inc. a déclaré qu’elle travaillait dur pour devenir le prochain groupe de “super applications” à l’échelle mondiale pour les banques et les géants de la technologie et devenir similaire à Alipay ou WeChat de Chine, Paytm d’Inde ou Grab de Singapour, qui intègre des services financiers. frais de paiement quotidiens. . Devenez une application complète.

Selon le rapport Bloomberg, en ajoutant de nouveaux services de produits cryptographiques, les clients pourront acheter et vendre des devises numériques, y compris Bitcoin, directement depuis l’application Affirm.

Selon le site officiel de la société, Holdings Inc. travaille activement avec le New York Digital Investment Group pour discuter de l’émission de cette nouvelle fonctionnalité.

Le co-fondateur et PDG d’Affirm, Max Levchin, a déclaré dans la présentation aux investisseurs que :

“Nous le faisons d’une manière qui nous semble naturelle. Nous allons le rendre vraiment simple, c’est sûr, nous ne vous laisserons pas faire des choses folles.”

Max Levchin a noté que « les États-Unis développent une technologie sophistiquée et évolutive, une gestion des risques et un accès très efficace au capital ». et nous sommes impatients d’utiliser les principaux atouts d’Afirm dans le processus pour trouver plus d’opportunités d’achat et de création.

Affirm a suivi les traces d’autres sociétés de paiement numérique qui ont rejoint la tendance de la crypto-monnaie. Tel que rapporté par Blockchain.News le 23 août, PayPal a officiellement lancé son service de crypto-monnaie au Royaume-Uni en effectuant quatre transactions de crypto-monnaie de Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ou Litecoin à des prix aussi bas que 1 £.

Source de l’image : Shutterstock