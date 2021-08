Le réseau de podcasts Relay FM lance une collecte de fonds annuelle au profit du St. Jude Children’s Research Hospital

Chaque année, Relay FM, le réseau de podcasts co-fondé par Myke Hurley et Stephen Hackett, lance une campagne pour collecter des dons pour le St. Jude Children’s Research Hospital. Avant le début du mois de la sensibilisation au cancer infantile en septembre, Relay FM lance la campagne St. Jude de cette année – et nous aimerions rallier la foule de . à leur soutien… et vous récompenser avec un peu de butin.

Relay FM est le réseau de podcasts hébergeant une variété de podcasts sur la technologie, la créativité et la culture, notamment Upgrade, Reconcile Differences, Connected, Under The Radar et bien d’autres.

Voici quelques détails sur l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude :

L’hôpital de recherche pour enfants St. Jude montre la voie à suivre dans le monde pour comprendre, traiter et vaincre le cancer infantile et d’autres maladies mortelles. Votre soutien aide à garantir que les familles ne reçoivent jamais de facture de St. Jude pour le traitement, les déplacements, le logement ou la nourriture, car tout ce dont une famille doit se soucier est d’aider son enfant à vivre. St. Jude a contribué à faire passer le taux de survie au cancer infantile de moins de 20 % lorsque nous avons ouvert nos portes à 80 % aujourd’hui. Nous n’arrêterons pas tant qu’aucun enfant ne meurt du cancer.

Vous pouvez faites un don à la campagne Relay FM for St. Jude 2021 ici. Relay FM tiendra également son troisième Podcastathon annuel le vendredi 17 septembre, de 12 h à 20 h, heure de l’Est.

Si vous êtes un super fan de ., consultez mon tweet ci-dessous pour savoir comment obtenir du swag . si vous faites un don à la collecte de fonds Relay FM pour St. Jude.

Une autre initiative que vous devriez apporter votre soutien derrière se trouve le « Inspiration4 Miler », qui vise également à collecter des fonds pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude. Apprenez-en plus sur notre site compagnon Space Explored.

