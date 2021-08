Le réseau de télévision urbaine commencera l’extraction de Bitcoin en novembre Crypto new media

Visitez l’article original*

Le réseau de télévision urbaine (URBT) coté en bourse a annoncé le 9 août qu’il étend ses activités pour inclure l’exploitation minière de Bitcoin à partir de novembre.

L’exploitation minière de la société ciblera spécifiquement l’exploitation minière de Bitcoin et cherchera à étendre ses opérations rapidement grâce à son large public et à sa base d’investisseurs. Selon leur communiqué de presse, Urban Television Network a acquis environ 200 mineurs de bitcoins en préparation de leur entreprise minière. L’entreprise exploiterait “une énergie propre et renouvelable, garantissant ainsi une consommation d’énergie efficace sans coût pour l’environnement”.

Dans un communiqué, le PDG d’URBT, Joseph Collins, a déclaré: “Nous sommes une entreprise à croissance rapide et conformément à notre engagement envers l’excellence, nous avons décidé de jeter notre chapeau dans le ring et de commencer les opérations d’extraction de crypto”, dans un mouvement qui ne manquera pas de augmenter les revenus et stimuler la croissance.

Il a poursuivi: «Aujourd’hui, le marché de l’argent numérique est l’un des plus grands marchés financiers au monde. Les premiers utilisateurs de crypto ont récolté un grand avantage et nous avons vu une excellente opportunité de mettre nos ressources dans l’extraction de devises numériques, car nous connaissons le potentiel qu’elle recèle pour notre entreprise et pour les investisseurs. Bien sûr, nous savons que les activités de crypto-minage nécessitent des calculs très sophistiqués et massifs et une alimentation électrique stable et sécurisée pour faire fonctionner et refroidir les ordinateurs. conduire ce projet.

À la suite de cette annonce la semaine dernière, les actions URBT se sont redressées avec le prix du Bitcoin, marquant un changement dans la confiance des investisseurs dans l’entreprise alors qu’elles intègrent des changements stratégiques drastiques pour poursuivre l’exploitation minière de Bitcoin.

Joseph Collins a commenté la remontée du cours des actions de la société : « Nos investisseurs peuvent être enthousiasmés par la direction que prend notre entreprise alors que nous entrons dans l’espace d’extraction de crypto. Nous sommes une organisation pour l’avenir, et nous voyons qu’une révolution financière est déjà en cours qui transforme tous les secteurs de l’économie est à venir, et nous voulons en faire partie. À l’heure actuelle, la valeur actuelle du marché des crypto-monnaies est supérieure à celle des grandes entreprises comme Facebook, Amazon et Tesla ! »

Il a conclu : « Je suis convaincu que la performance de nos actions en ce moment est la preuve que nous prenons les bonnes décisions et les investisseurs qui observent constamment les changements du marché peuvent le voir. De plus, nous sommes très fiers d’avoir une équipe professionnelle compétente pour diriger nos opérations d’extraction de crypto et diriger les équipes qui seront chargées de conduire le bon fonctionnement de cette entreprise. »