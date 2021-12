Le réseau de transport irrégulier de l’Afrique reçoit un coup de pouce technologique

12/07/2021 à 10:33 CET

SPORT.es

La BBC a rendu compte de l’impulsion technologique que l’Afrique recevra sur les questions de transport. Le point de vente a contacté Benson Ndumu Mwangi est chauffeur de camion depuis 10 ans, sillonnant les routes du Kenya et de l’Afrique de l’Est. Cela peut être un travail difficile : « Le camionnage au Kenya est difficile, certaines routes sont très difficiles à naviguer, ce qui provoque des problèmes mécaniques et des retards. « Certaines zones présentent un risque élevé de vol, nous devons donc être très prudents », a-t-il déclaré.

Pour Mwangi et d’autres travaillant dans l’industrie de la logistique, il y a de l’espoir qu’une nouvelle zone de libre-échange africaine stimulera des améliorations. L’accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) en est à sa première année De fonctionnement. Signé en 2018, l’accord comprend 54 pays africains.

L’objectif est de stimuler le commerce en créant un marché continental unique pour les biens et services et permettre la libre circulation des personnes à des fins commerciales. À partir de 2020, les droits de douane sur 90 % des produits seront éliminés dans cinq ans, et de nouvelles baisses sont attendues. La Banque mondiale estime que cette décision augmentera les exportations des pays africains de 81% d’ici 2035.