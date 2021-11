Le réseau d’identifiants décentralisés (ION) de Microsoft est mis en ligne sur le réseau Bitcoin

Le nouveau cadre d’authentification des identités en ligne a été lancé lundi sur le réseau principal Bitcoin. Technologie de couche 2, DID est similaire à la solution de mise à l’échelle du réseau Lightning de Bitcoin, à l’exception du fait qu’au lieu de paiements, il utilise la plus grande blockchain pour créer des identifiants numériques.

L’ION de Microsoft a reçu des contributions de Bitcoin et de BitPay, Casa, ConsenSys, Gemini et Protocol Labs, ainsi que de Cloudflare, Spruce et autres. Les équipes de Transmute et SecureKey, qui construisent leurs propres réseaux DID, ont également travaillé sur ION.

«Nous sommes ravis de partager que [version 1] d’ION est terminé et a été lancé sur le réseau principal Bitcoin », a écrit Daniel Buchner de Microsoft dans un article de blog.

« Nous avons déployé un nœud ION dans notre infrastructure de production et collaborons avec d’autres entreprises et organisations pour le faire également. ION ne s’appuie pas sur des entités centralisées, des validateurs de confiance ou des jetons de protocole spéciaux. ION ne répond à personne d’autre que vous, la communauté.

En tant que projet open source, n’importe qui peut télécharger le code, exécuter un nœud ION et commencer à utiliser le service. Pour cela, ION utilise un protocole open source pour les identifiants décentralisés, Sidetree, qui est construit par les développeurs de ConsenSys, Transmute, Mattr et Microsoft.

Le réseau d’identification, ION, authentifie l’identité en ligne, ce qui peut ne plus obliger les utilisateurs à fouiller avec des e-mails, des numéros de téléphone ou des mots de passe pour vérification.

Le projet est en bêta fermée depuis juin 2020 et est enfin ouvert au public.

Pour vérifier qu’un utilisateur possède un identifiant, ION utilise une clé publique et sa clé privée associée, un peu comme les couches de transaction de Bitcoin. Ces identifiants sont ancrés dans la blockchain du plus grand réseau via le protocole IPFS (InterPlanetary File System).

Les nœuds peuvent traiter jusqu’à 10 000 demandes d’identification en une seule transaction. Quiconque souhaite exécuter ION peut le faire soit via un nœud distant, soit en le téléchargeant directement sur un appareil natif. Pour ceux qui souhaitent interagir avec le service mais ne souhaitent pas télécharger de nœud ou de portefeuille, Microsoft a développé une API pour eux.

L’équipe a déclaré maintenant que la version 1 d’ION est lancée, pour amorcer les nœuds plus rapidement, elle se concentrera sur la publication d’un « client léger ». Cela rationalisera également la résolution des identifiants en autorisant un identifiant alors que la transaction associée est toujours dans le mempool, où les transactions valides attendent d’être confirmées par le réseau Bitcoin.

