Le réseau d’identification numérique ION de Microsoft est en direct sur Bitcoin

Un nouveau cadre radical pour l’authentification des identités en ligne vient d’être mis en ligne sur le réseau Bitcoin.

L’équipe d’identité décentralisée de Microsoft a lancé le réseau ION Decentralized Identifier (DID) sur le réseau principal Bitcoin. Ce réseau est une technologie de couche 2 similaire à Lightning, sauf qu’au lieu de se concentrer sur les paiements, il utilise la blockchain de Bitcoin pour créer des identifiants numériques permettant d’authentifier l’identité en ligne.

Un réseau d’identification comme ION pourrait être la clé pour déverrouiller un Web où les utilisateurs n’ont plus à tâtonner avec des mots de passe, des e-mails et des téléphones portables pour vérification.

«Nous sommes ravis de partager que [version 1] d’ION est terminé et a été lancé sur le réseau principal Bitcoin. Nous avons déployé un nœud ION dans notre infrastructure de production et collaborons avec d’autres entreprises et organisations pour le faire également. ION ne s’appuie pas sur des entités centralisées, des validateurs de confiance ou des jetons de protocole spéciaux. ION ne répond à personne d’autre que vous, la communauté », écrit Daniel Buchner de Microsoft dans un article de blog.

Qu’est-ce que l’ION de Microsoft ?

Comme l’a noté Buchner, ION est open source, donc n’importe qui peut télécharger le code et exécuter un nœud ION pour utiliser le service. Il utilise Sidetree, un protocole open source pour les identifiants décentralisés construits par les développeurs de Microsoft, ConsenSys, Mattr et Transmute.

Ouvert au public après avoir été en version bêta fermée depuis juin 2020, ION utilise la même logique que les couches de transaction de Bitcoin pour valider l’identité. Une clé publique et sa clé privée associée sont utilisées pour vérifier qu’un utilisateur possède un identifiant.

Par exemple, pour vous connecter à votre e-mail ou à vos réseaux sociaux dans un monde qui utilise ION, vous vérifieriez que vous possédez votre compte en « signant » votre DID avec votre compte ION. Grâce aux liens cryptographiques créés par ION avec Bitcoin, le réseau ION vérifierait pour le fournisseur de services que vous possédez l’ID associé à votre compte.

Toutes les données personnelles (nom, âge, etc.) liées à cet identifiant sont stockées hors chaîne, en fonction du service. Les identifiants ION sont ancrés dans la blockchain de Bitcoin à l’aide du protocole InterPlanetary File System (IPFS), et les nœuds ION peuvent traiter jusqu’à 10 000 demandes d’identification en une seule transaction.

Les utilisateurs peuvent créer et gérer plusieurs ID avec différentes clés pour différents services. Certains d’entre eux peuvent être utilisés de manière récurrente pour se connecter aux services auxquels les utilisateurs accèdent quotidiennement, y compris les e-mails et les réseaux sociaux, ou peuvent être utilisés de manière ponctuelle, comme la vérification des billets de concert ou d’événement.

Toute personne intéressée par l’exécution d’ION peut le faire via un nœud distant ou en le téléchargeant directement sur un appareil natif.

Microsoft a développé une interface de programmation d’applications (API) pour les développeurs qui souhaitent interagir avec le service sans télécharger de nœud ou de portefeuille. La société a également construit un explorateur pour rechercher les DID créés sur le réseau.

Avec le lancement de la version 1, l’équipe se concentrera sur la publication d’un « client léger » pour amorcer plus rapidement les nœuds et rationaliser la résolution des identifiants en autorisant un identifiant pendant que sa transaction associée est toujours dans le pool de mémoire de Bitcoin.

Les identifiants décentralisés sont-ils l’avenir ?

L’ION de Microsoft a attiré des contributions de Bitcoin et des piliers de la cryptographie, notamment Casa, ConsenSys, Gemini, BitPay et Protocol Labs, ainsi qu’un coup de main des équipes de Cloudflare, Spruce et autres.

ION a également travaillé avec les équipes Transmute et SecureKey qui construisent leurs propres réseaux DID.

L’identité décentralisée est un bon exemple de cas d’utilisation non monétaire pour les blockchains publiques comme Bitcoin, et c’est même sur le radar du chef de la blockchain du Forum économique mondial. Le World Wide Web Consortium (W3C), un organisme de normes Web fondé en 1994, évalue actuellement les DID en tant que recommandation candidate, ce qui signifie que le forum envisage de reconnaître ces cadres d’identité en tant que norme internationale.

Le responsable de Blockchain Commons et vétéran de la crypto, Christopher Allen, a déclaré à CoinDesk en 2019 que Microsoft adopter les propriétés de Bitcoin pour les DID est « un pas dans la bonne direction ».

« Vous pourriez avoir un service dans le cloud hébergé par Microsoft Azure, mais qui est absolument sécurisé car tout ce qu’il contient est crypté avec vos clés que vous contrôlez et tout ce qui s’exécute sous votre autorité, même s’il est dans le cloud », a déclaré Allen .

MISE À JOUR (8 novembre, 17h00 UTC) : Corrige une faute de frappe dans le quatrième paragraphe.