eToro

Le réseau d’investissement social, eToro, ajoute le suivi du portefeuille d’actions “ Bitcoin Value Chain ”

La société de courtage et de négoce renommée eToro présente un nouveau portefeuille qui permet à ses clients d’accéder à des entreprises qui «construisent la chaîne de valeur» derrière Bitcoin.

Dans un communiqué de presse, la nouvelle offre est connue sous le nom de portefeuille Bitcoin WorldWide et répertorie diverses entreprises liées à Bitcoin ainsi qu’au plus grand marché de la cryptographie. Certaines des entreprises cotées incluent Coinbase, PayPal, Nvidia et Canaan. Cependant, il est important de noter que le nouveau produit ne prend pas en charge les actions avec une allocation de trésorerie comme Tesla ou MicroStrategy.

Les clients eToro sont désormais libres d’investir dans Bitcoin WorldWide à partir de 1000 USD sans frais de gestion.

Le chef des investissements de portefeuille d’eToro, Dani Brinker, a expliqué que le suivi du prix de Bitcoin n’est pas la partie importante, mais que les entreprises créent des chaînes de valeur derrière la pièce de monnaie royale. Brinker a dit,

«Le changement le plus important concernant la plus grande crypto au monde n’est pas son prix, mais les entreprises qui construisent la chaîne de valeur qui l’entoure. Il y a plus dans Bitcoin que vous ne le pensez. »

La société a déclaré que la nouvelle offre vise à fournir aux clients de détail un moyen simple de connaître les entreprises qui offrent leurs produits et services, favorisant ainsi l’adoption massive de Bitcoin.

En novembre de l’année dernière, le géant des paiements PayPal a annoncé que les clients basés aux États-Unis étaient libres d’échanger des crypto-monnaies. Au début de cette année, la société a révélé qu’elle prévoyait d’introduire les paiements cryptographiques au Royaume-Uni et sur le marché européen. Pendant ce temps, Dan Schulman, PDG de la société, a annoncé qu’il travaillait à l’introduction d’une nouvelle équipe qui se concentrera uniquement sur les cryptos.

Récemment, Nvidia, le fabricant de puces, a remporté un procès depuis deux ans que les investisseurs ont déposé. La société a réussi à rejeter les allégations selon lesquelles les investisseurs n’étaient pas conscients de sa dépendance à l’égard de l’extraction de crypto-monnaies. La société vise maintenant à obtenir environ 150 millions de dollars de revenus grâce à sa puce minière Ethereum récemment lancée.

Pendant ce temps, le fabricant de matériel minier crypto coté en bourse, Canaan, a vu le prix de ses actions augmenter d’environ 1000% en six mois.

Joseph Kibe

Joseph est un passionné de blockchain et de crypto-monnaie, avec une forte conviction que l’exposition de la technologie blockchain est pour le bien de la société. Fasciné par l’énorme potentiel des crypto-monnaies et la technologie qui les sous-tend – la blockchain – Joseph a passé beaucoup de temps à en apprendre davantage sur l’industrie, devenant un écrivain expert dans le secteur. Il couvre tout contenu lié à la crypto-monnaie et à la blockchain.