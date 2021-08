Le réseau du métro de Delhi s’étend ! DMRC ouvrira l’extension Gray Line, segment Pink Line à cette date

Avec l’ouverture de ces tronçons, le réseau ferroviaire du métro de Delhi atteindra 390 km de long avec pas moins de 286 stations.

D’autres sections du métro de Delhi ouvriront bientôt ! L’extension de la ligne grise de la station de bus Najafgarh – Dhansa et la section Trilokpuri de la ligne rose entre les stations de métro Mayur Vihar Pocket 1 et Trilokpuri Sanjay Lake seront inaugurées conjointement par vidéoconférence par le ministre de l’Union Hardeep Singh Puri et le ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal le 6 août 2021 Alors que l’événement inaugural en ligne aura lieu vendredi matin, les opérations de métro sur les deux sections commenceront à 15h00 le même jour. Selon un communiqué publié par la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), avec l’ouverture de ces sections, le réseau ferroviaire du métro de Delhi atteindra 390 km de long avec pas moins de 286 stations.

La section d’environ un km (891 mètres) entre la gare de Najafgarh et la station de métro Dhansa Bus Stand amènera le réseau ferroviaire de métro plus loin dans les zones intérieures de Najafgarh. Récemment, le corridor du métro de Delhi Najafgarh – Dhansa Bus Stand a reçu l’approbation obligatoire du CMRS. Avec l’ouverture du tronçon prolongé de la ligne grise longue de plus de 4,2 km, les résidents des zones intérieures autour de Najafgarh en bénéficieront énormément, selon un rapport de la PTI. Le couloir de Dwarka à Najafgarh a été ouvert en octobre 2019, ce qui, pour la première fois, a relié la zone du village urbain de Najafgarh au réseau de transport en commun rapide.

L’ouverture de la section Trilokpuri de la ligne rose, longue d’environ 289 mètres, entre la station Mayur Vihar Pocket 1 et la station de métro Trilokpuri Sanjay Lake, reliera entièrement la ligne rose du métro de Delhi longue de 59 km et reliera les principaux monuments de la ville, comme l’Anand Vihar ISBT, gare d’Anand Vihar, gare de Nizamuddin, marchés de South Extension, Lajpat Nagar et INA. Le corridor de la ligne rose du parc Majlis au corridor Shiv Vihar couvre 38 stations de métro. Selon le rapport, ce corridor sera encore étendu de la station de métro Majlis Park à Maujpur dans le projet Phase IV du métro de Delhi, ce qui en fera le plus long corridor de métro du pays avec environ 70 km. Une fois la phase IV du projet terminée, le réseau de métro Pink Line of Delhi deviendra également le seul Ring Corridor of Metro en Inde.

