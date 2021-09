Le réseau Ethereum a déjà brûlé plus d’un milliard de dollars US après la mise en œuvre de l’EIP-1559

in

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Des chiffres et des calculs récents révèlent que la combustion d’ETH s’avère efficace, notamment à la lumière de la forte activité dans les secteurs DeFi et NFT sur le réseau Ethereum.

***

Bien que la mise à jour récemment mise en œuvre du réseau Ethereum ne semble pas avoir résolu efficacement les problèmes associés aux coûts de transaction élevés, des données récemment publiées révèlent que plus de 298 300 ETH ont été brûlés avec une valeur mondiale dépassant déjà 1 000 millions de dollars.

EIP-1559 a brûlé plus d’un milliard de dollars en ETH

Cela est révélé par les données publiées par le portail Watchtheburn.com, qui indiquent qu’au moment de la publication, quelque 298 330 ETH ont été brûlés, ce qui, au taux de change actuel, représente environ 1 045 436 026 USD sur la base d’un Ether à environ 3 513 USD.

Rappelons que l’EIP-1559, la mise à jour mise en œuvre le 5 août dans le réseau Ethereum, a introduit un mécanisme de brûlage d’une partie des bénéfices capitalisés par les mineurs, dans le but de pérenniser le projet face à des futur en limitant la quantité d’ETH émise par rapport à celle produite après chaque bloc miné.

Rappelons que la gravure d’ETH était une mesure envisagée par la principale équipe de développement. Bien que cela ait généré de nombreuses discussions et des débats houleux parmi les membres de la communauté minière, il a finalement été approuvé et depuis lors, de grandes quantités d’éther sont brûlées quotidiennement, qui à plusieurs reprises ont dépassé le total des actifs générés au cours de la même période, laissant des bilans négatifs dans 24 heures.

Mais peut-être la chose la plus remarquable à propos de cette nouvelle dynamique est qu’elle introduit un changement important dans le paradigme du fonctionnement d’Ethereum en tant que monnaie, en particulier parce qu’elle introduit des propriétés déflationnistes que la monnaie numérique n’avait pas auparavant. En gérant un équilibre entre l’émission et la destruction d’ETH, le prix de la monnaie numérique est atteint de manière organique à mesure que la demande augmente et que l’offre diminue.

L’hypothèse principale sur la forte combustion d’ETH est le niveau d’activité élevé enregistré par le réseau Ethereum, notamment face à la montée en puissance des secteurs DeFi et NFT, qui capitalisent de gros volumes de capitaux dans les transactions quotidiennes.

Données anecdotiques

Laissant un peu le point focal du sujet, maintenant qu’il y a déjà plus d’un milliard de dollars US de jetons ETH hors de circulation, il serait intéressant d’envisager ce qui aurait pu être acheté avec ce montant s’il était tombé entre les mains d’une personne chanceuse.

Bien qu’un rapport publié par le média RD.com cite certains luxes qu’une personne qui possède ce montant en fonds Bitcoin pourrait se donner, la comparaison s’appliquerait parfaitement s’il s’agissait d’Ethereum.

Voici donc quelques-uns des objets et/ou propriétés les plus luxueux qui pourraient être acquis avec ce capital :

L’équipe de baseball des Marlins de Miami (pour 980 millions de dollars). Le manoir le plus cher des États-Unis situé à Los Angeles (pour 500 millions de dollars US). Le tableau « Salvator Mundi » de Léonard de Vinci (pour 450 millions de dollars). Le super yacht Azzam (pour 600 millions de dollars US). Une île des Bahamas avec certaines commodités (pour 75 millions de dollars).

Lecture recommandée

Source : TheBlockCrypto, Watchtheburn, RD.com

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash