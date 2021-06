Le réseau Flare lève un million de dollars pour apporter des contrats intelligents à toutes les chaînes de blocs

Informations Bitcoin

Flare Network lève 11 millions de dollars de financement pour proposer des contrats intelligents à toutes les chaînes de blocs

Protocole de financement décentralisé Flare a levé 11,3 millions de dollars lors d’un autre cycle de financement soutenu par des poids lourds de l’industrie de la cryptographie. Lancé à la fin de 2020, Flare, un réseau basé sur un accord byzantin fédéré (FBA) complet de Turing, a annoncé que la société basée à Hong Kong Kenetic Capital a dirigé le cycle, y compris les principales sociétés de capital-risque telles que Digital Currency Group (DCG) et Coinfund .

Le financement vise à stimuler le développement de fonctionnalités de contrats intelligents sur des blockchains qui n’offrent pas de support natif pour les contrats intelligents. Au lancement, Flare est configuré pour prendre en charge les fonctionnalités de contrat intelligent pour Stellar (XLM), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) et XRP.

Parmi les autres participants au cycle de financement actuel, citons les crypto-VCs tels que LD Capital, cFund, Wave Financial, Borderless Capital et Backend Capital. Au fonds de 11 millions de dollars s’ajoutent les principaux investisseurs privés en crypto, Charlie Lee, Vinny Lingham et le PDG de Terra, Do Kwan.

L’objectif principal de la plate-forme est d’apporter une utilité supplémentaire à d’autres blockchains contractuelles non intelligentes », a expliqué le PDG de Flare, Hugo Philion, dans un communiqué. Soutenu par Ripple en 2019, Flare attend maintenant son lancement sur le réseau principal pour créer un écosystème blockchain robuste et complet.

“L’investissement fait entrer dans l’écosystème Flare des participants clés de la communauté des investisseurs, ainsi que des bourses majeures, des teneurs de marché, des fondateurs de blockchain et des entrepreneurs qui ont intérêt à conduire des développements et une participation significatifs sur Flare.”

Flare Protocol prévoit également l’un des plus gros largages aériens en crypto à ce jour en attribuant à chaque compte XRP éligible sur l’instantané pris le 12 décembre 2020, ses jetons Spark natifs. Malgré des centaines d’échanges cryptographiques participant au largage, près de 2 milliards de XRP verrouillés sur Coinbase manqueront le largage Spark, a rapporté BEG en décembre dernier.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.