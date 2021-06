Réseau de foudre

Le réseau Lightning atteint une capacité de 1 500 BTC pour la première fois alors qu’il gagne du terrain au Salvador

La solution de paiement Bitcoin Layer 2 Lightning Network qui permet des transactions plus rapides et moins chères a dépassé pour la première fois la capacité de 1 500 BTC.

Entre la période de mars 2019 et mai 2020, la capacité du réseau Lightning a été assez stagnante, se maintenant entre 800 et 1 100 BTC.

Mais il y a environ un an, il a commencé à connaître une croissance qui n’a commencé à enregistrer une tendance à la hausse sérieuse que cette année. En janvier, la capacité de LN est restée supérieure à 1 000 BTC pour atteindre 1 200 BTC pour la première fois en avril de cette année.

Outre la capacité du réseau, le nombre de chaînes est proche d’atteindre 50 000, un nouveau record historique, qui a commencé à augmenter en août de l’année dernière.

Le nombre de nœuds avec et sans canaux est également sur le même chemin, prêt à atteindre 21 500 pour la première fois. Les nœuds Lightning ouvrent essentiellement des canaux de paiement entre eux qui sont financés par BTC. Lorsque des transactions sont effectuées sur ces canaux, le solde du canal est reflété sans qu’il soit diffusé en chaîne, créant une deuxième couche au-dessus du réseau bitcoin et étendant ses capacités.

Cette croissance peut être attribuée au Salvador, qui a récemment déclaré le Bitcoin ayant cours légal. Actuellement, les portefeuilles compatibles Lightning, Strike et Bitcoin Beach sont les meilleures applications financières gratuites du pays, suivis de Binance et Crypto.com.

Fait intéressant, la semaine dernière, Jack Dorsey a laissé entendre que Twitter intégrerait le réseau de paiement.

L’intégration de Lightning Network dans Twitter ou BlueSky n’est « qu’une question de temps », a déclaré Dorsey en réponse à une question à ce sujet après que le fondateur de Twitter ait apprécié l’application de messagerie Sphinx Chat alimentée par Lightning Network.

Le promoteur à long terme de Bitcoin a également récemment déclaré que sa société de paiement Square envisageait de créer un portefeuille matériel Bitcoin.

Bitcoin/USD BTCUSD

40 252,4262$3,578,448.89%

Volume 51,53 b Variation 3 578,44 $ Ouvert 40 252,4262 $ en circulation 18,73 m Capitalisation boursière 754,12 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.