Le réseau Poly a récupéré tout son argent ⋆ Crypto new media

Les circonstances étranges et folles entourant le récent piratage du réseau Poly ont atteint une conclusion étrange, mais définitive.

Le réseau Poly est à nouveau riche !

Il n’y a pas si longtemps, le Poly Network – qui héberge plusieurs blockchains dont celles d’Ethereum, Binance et bien sûr, Poly – a déclaré avoir été victime d’un piratage qui a vu plus de 610 millions de dollars de fonds numériques pratiquement disparaître du jour au lendemain. La société a interrompu tous les retraits et dépôts et a déclaré dans un communiqué qu’elle s’efforçait de découvrir qui était derrière l’attaque.

Peu de temps après, la société a publié diverses adresses appartenant à des pirates sur Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux et a averti ses électeurs que le voleur cherchait potentiellement à déplacer tout l’argent qu’il (ou elle) avait volé. Il a demandé à ces sociétés sœurs d’arrêter le transfert de tout fonds mal acquis s’il constatait que des transferts se produisaient.

Plus tard, une session de questions-réponses a eu lieu qui aurait présenté la participation du pirate informatique. La personne s’est identifiée et a prétendu être le responsable de l’attaque. Ils ont affirmé qu’ils n’étaient pas là pour l’argent, mais qu’ils s’étaient simplement engagés dans l’activité “pour le plaisir”. À partir de là, le pirate a mentionné qu’il avait découvert un bogue dans le réseau Poly et cherchait simplement à en profiter pour montrer à Poly ce qu’il devait corriger.

À partir de là, le cybervoleur n’a pas tardé à restituer plus de la moitié des fonds, affirmant à nouveau qu’il n’était pas intéressé par l’argent. Dans une tournure étrange, les dirigeants de Poly Network ont ​​annoncé que si le reste de l’argent était remboursé, ils n’engageraient pas de poursuites contre le pirate informatique. En fait, ils voulaient lui offrir un emploi.

Si le reste de l’argent a été restitué, la personne responsable de l’événement serait embauchée en tant que nouveau conseiller en chef de la sécurité de l’entreprise. Ils recevraient même un bonus de connexion de 500 000 $ si l’argent était remboursé. À partir de là, le pirate informatique a déclaré qu’il n’était pas intéressé par l’argent, mais qu’il en ferait potentiellement don à une entreprise de son choix.

Depuis ce temps, tout l’argent a été restitué, ce qui a entraîné l’un des événements de piratage les plus étranges jamais survenus dans les limites de l’espace de la crypto-monnaie. La firme a annoncé dans un communiqué :

À ce stade, tous les actifs des utilisateurs qui ont été transférés pendant l’incident ont été entièrement récupérés.

Le hacker fait sa (ou sa) sortie

Le pirate informatique a également rapidement mis ses deux cents, affirmant qu’il avait rendu l’argent simplement parce qu’il “quittait la série”. Dans une déclaration séparée, le pirate informatique a expliqué :

Mes actions, qui peuvent être considérées comme bizarres, sont mes efforts pour contribuer à la sécurité du projet Poly dans mon style personnel. Le consensus a été atteint de manière douloureuse et obscure, mais cela fonctionne.

