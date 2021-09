L’anglais Amy Timlin (4-0-1, 0 KO), prétendant au Championnat d’Europe des super coqs espagnols Marie Romero (6-2, 1 KO), est déjà en Espagne depuis quelques jours, s’acclimatant à notre pays. Ce sera l’un des combats les plus intéressants du gala que samedi prochain le 11 accueillera le Palau Olímpic Vall d’Hebron, à Barcelone, et dont […] More