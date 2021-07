Le réseau principal V2 de ZKSwap devrait être mis en ligne demain ⋆ Crypto new media

in

L’échange de crypto-monnaie décentralisé ZKSwap a annoncé que son prochain réseau principal V2 sera mis en ligne le 28 juillet via le réseau principal Ethereum de couche 1. Un lancement de couche 2 est prévu par la suite sur Binance Smart Chain, Huobi Eco Chain et OKEx Chain.

Cette mise à jour introduira une variété de nouvelles fonctionnalités pour les projets tiers cherchant à répertorier leurs jetons pour le commerce, telles que l’autorisation d’un nombre illimité de listes et de paires de jetons. La mise à jour réduira également les temps de retrait entre les couches de 40 minutes à 20 minutes, et donnera aux utilisateurs la possibilité de payer leurs frais de retrait en utilisant une liste croissante de jetons, tels que Ether, Tether et le propre jeton ERC20 de la plate-forme, ZKS.

Une fois déployé sur tous les réseaux prévus, l’équipe a noté que ZKSwap v2 sera prêt pour une adoption massive, garantissant que les projets répertoriés peuvent déplacer des liquidités à travers les blockchains comme bon leur semble. Quant à l’évolutivité, les transactions ont lieu sur la couche 2 pour minimiser les temps d’attente et les frais. En conséquence, le projet indique que les utilisateurs bénéficieront de transactions sans gaz tous les jours jusqu’à une limite prédéterminée. La bourse a également l’intention d’organiser une campagne au lancement pour assurer une migration sans tracas pour les fournisseurs de liquidités.

Après son lancement en février 2020, ZKSwap a engrangé plus de 1,7 milliard de dollars en seulement six mois. Ses utilisateurs sont récompensés par le jeton ZKS de la plateforme, qui joue actuellement un rôle dans la gouvernance du réseau. ZKSwap tire également parti de diverses méthodes de consensus telles que la preuve de participation ou PoS, la preuve de transfert ou PoT et la preuve de ZK-snarks ou PoZK.

Les échanges, décentralisés ou non, ont continué de lutter pour réguler ces derniers jours. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a récemment annoncé qu’il prévoyait de se retirer de la décentralisation pour tenter de parvenir à une réglementation même dans les pays les plus difficiles. Pendant ce temps, les crypto-entreprises quittent la Chine à gauche et à droite en raison de sa récente répression.