Le réseau routier indien peut ouvrir la voie à une reprise économique rapide dans les années à venir

Notamment, scénarisant l’histoire de la croissance du pays, l’Inde possède le deuxième plus grand réseau routier au monde, couvrant un total de 5,89 millions de km. (Photo : REUTERS)

Par Deepak Sood

L’économie trépidante d’un pays dépend des routes qui lui servent d’artères. Par conséquent, le transport routier est devenu un segment dominant avec une part de 4,8 pour cent du PIB de l’Inde. L’Inde a connu un moment historique le 9 septembre 2021, lorsqu’une piste d’atterrissage d’urgence (ELF) a été dédiée à la nation sur la section Gandhav-Bhakasar de la route nationale-925 à Barmer, Rajasthan, pour l’Indian Air Force. C’était la première fois qu’une route nationale était utilisée comme ELF pour les avions. La zone, située près de la frontière internationale, souligne l’importance de la construction de routes dans le renforcement des réseaux et des infrastructures de sécurité du pays. En reconnaissance de cela, 12 autres ELF sont en cours de construction à travers le pays.

Notamment, scénarisant l’histoire de la croissance du pays, l’Inde possède le deuxième plus grand réseau routier au monde, couvrant un total de 5,89 millions de km. Le réseau routier transporte 64,5% de toutes les marchandises du pays. De plus, 90 % du trafic passagers total de l’Inde utilise un réseau routier pour se déplacer.

Le gouvernement a alloué Rs. 111 lakh crores dans le cadre du National Infrastructure Pipeline pour l’exercice 2019-25. Plus tôt en 2015, l’Inde s’est lancée dans Bharatmala Pariyojana pour relier l’ensemble du pays par un réseau d’autoroutes, une croissance constante observée depuis. Le ministère a approuvé la mise en œuvre de 34 800 km de 23 nouvelles routes nationales jusqu’en 2025, avec une dépense de Rs. 5,35 000 crores. Malgré le verrouillage de la pandémie, l’Inde a construit 13 298 km d’autoroutes au cours de l’exercice 21, avec un record de 37 km par jour en mars 2021. Le projet Golden Quadrilateral initié sous Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana à la fin de 2000 a relié l’arrière-pays à divers centres financiers et villes critiques, stimulant ainsi la croissance économique.

Le développement massif des infrastructures routières dans le pays aurait un effet multiplicateur sur le développement. La recherche a montré les effets positifs immédiats que les réseaux de transport en commun en Inde ont eu sur l’emploi, en particulier dans l’Inde rurale et la croissance manufacturière du pays. Sur le long terme, même les régions les plus éloignées des grands axes routiers se développent en fonction de l’évolution des zones le long des autoroutes nationales. Un tel débordement de la croissance est essentiel pour réduire les inégalités de développement régional dans un pays comme l’Inde.

L’industrie de la construction routière en Inde est en train de changer de paradigme. Une demande robuste, des investissements plus élevés, un soutien en liquidités et un soutien politique important changent le visage du secteur. De manière significative, le secteur privé est devenu un acteur essentiel dans le développement des infrastructures routières en Inde. Au cours de l’exercice 21, il y avait 125 projets PPP d’une valeur de 23,25 milliards de dollars américains en Inde. Le gouvernement autorisant 100 % d’IDE dans le secteur routier, plusieurs entreprises étrangères ont noué des partenariats avec des acteurs indiens pour capitaliser sur la croissance du secteur.

La construction de tunnels et de travaux souterrains est un bras étendu du développement de projets routiers et autoroutiers. Le pays a un plan de construction de 6 000 km de tunnels, dans lesquels le tunnel Pir Panjal, Chenani-Nashri & Kazigund – Banihal Road et les tunnels Rohtang ont été achevés. Le tunnel Z-Morh de 6,50 km fournira un accès par tous les temps à Sonamarg, qui auparavant n’était pas connecté quatre mois d’hiver de l’année. Le plus long tunnel Zojila de 14,15 km du pays a également été inauguré. Stratégiquement, cela fournira une connectivité tout temps sur la section Srinagar-Leh de NH1. D’autres nouveaux tunnels ont récemment soumissionné – Sudhmahadev et Bhadawara, qui stimuleront le tourisme dans des endroits inexplorés et favoriseront une connectivité alternative de J&K avec l’Himachal Pradesh.

L’Inde s’appuie sur des inventions ingénieuses pour exécuter les projets routiers les plus complexes de manière opportune et respectueuse de l’environnement, avec l’avantage supplémentaire de réduire les coûts du cycle de vie du projet. Cependant, le creusement de tunnels est soumis à des risques géologiques. La matrice des risques doit tenir compte des circonstances imprévues. À la fin du tunnel, les conditions contractuelles ont été principalement adoptées à partir de contrats routiers qui ne pouvaient pas répondre aux exigences spécifiques des travaux du tunnel dans les couches géologiques de haute altitude. Après une évaluation détaillée des projets de tunnel, en termes de retard et de dépassement de coûts, ASSOCHAM a conseillé au MoRTH d’inclure le rapport de référence géotechnique dans le cadre du contrat. Le gouvernement a accepté l’avis, assurant une répartition équitable du risque entre les parties. Cette inclusion a également permis de prendre en compte en amont le risque de conditions géologiques sans précédent dans le contrat. Le tunnel de Zojila, qui avait précédemment échoué à quatre appels d’offres, a fait l’objet d’une offre suivant ce modèle et a été attribué avec succès à 6 000 crores INR au lieu de la proposition initiale de 11 000 crores INR. Le ministre de l’Union des routes, des transports et des autoroutes a reconnu la contribution de la Chambre et a reconnu l’économie nationale d’une valeur de 5 000 crores INR.

Les matériaux améliorés pour la construction, l’utilisation des technologies d’automatisation et de contrôle des machines se développent rapidement. Il s’agit notamment des systèmes d’information de suivi de projet, des systèmes intelligents de gestion des transports, des systèmes avancés de gestion du trafic, du suivi des véhicules en temps réel et de la gestion des incidents. La mise en place d’un référentiel centralisé d’études de cas et d’une cellule technique avec un panel d’experts permettra d’accélérer le développement du projet. L’Inde doit prononcer une politique nationale, exigeant que les données technologiques soient mises à disposition sur des serveurs à l’échelle nationale, permettant aux parties prenantes de créer leur écosystème.

L’infrastructure routière est le plus important de tous les biens publics, car elle encourage l’activité économique entre les grandes villes et les villes qu’elles relient en cours de route. Une telle connectivité permet à l’activité économique de se propager, permettant aux régions sous-développées de rattraper leur retard et de stimuler une croissance équilibrée et inclusive. La construction routière fournit également un coup de fouet à d’autres secteurs de l’économie, notamment la sidérurgie, le ciment, l’automobile, l’immobilier. Un réseau routier robuste continuera d’être un pilier essentiel de la reprise économique rapide de l’Inde dans les années à venir.

(Deepak Sood est le Secrétaire général de l’ASSOCHAM. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur)