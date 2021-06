Le réseau sans fil de quartier d’Amazon Sidewalk sera lancé mardi – voici comment se retirer

in

(Image Amazon)

Les appareils Amazon tels que les caméras Ring et les haut-parleurs Echo s’abonneront automatiquement à Amazon Sidewalk à partir de mardi, suscitant les inquiétudes de certains experts et politiciens en matière de confidentialité.

Amazon Sidewalk est un réseau de voisinage partagé destiné à étendre et à renforcer la connexion sans fil pour les petits appareils de l’Internet des objets dans la maison, tels que les éclairages extérieurs et les traqueurs d’animaux. Amazon répertorie chaque appareil qui deviendra compatible avec Sidewalk sur son site Web.

Les appareils agiront comme des « ponts » de connectivité Internet. Il fonctionne en utilisant Bluetooth et le spectre 900 MHz pour prendre une partie de la bande passante des appareils à proximité pour créer le réseau partagé « maillé », selon le site Web d’Amazon. Sidewalk prendra en charge les appareils tiers de sociétés telles que Tile et Level.

Amazon Sidewalk est construit autour de l’idée de prendre l’infrastructure sans fil privée et les connexions Internet d’un client et d’en affecter une partie à un usage (semi-)public.

Ryan Calo, professeur à l’Université de Washington et expert en droit de la vie privée, a déclaré que du point de vue de la confidentialité, la meilleure pratique serait de donner aux utilisateurs la possibilité de s’inscrire de manière affirmative plutôt que de l’activer automatiquement.

Le chroniqueur technique du Washington Post, Geoffrey Fowler, a écrit : « Le trottoir soulève plus de drapeaux rouges qu’un défilé de fanfare : est-il suffisamment sécurisé pour être activé dans autant de foyers ? Aidons-nous Amazon à construire un vaste réseau qui peut être utilisé pour plus de surveillance ? Et pourquoi Amazon ne nous a-t-il pas demandé de nous inscrire avant d’activer une fonctionnalité en sommeil sur nos appareils ?

“Je vous recommande également de vous retirer de Sidewalk jusqu’à ce que nous obtenions de bien meilleures réponses à ces questions”, a déclaré Fowler.

La collaboratrice du New York Times Kara Swisher, s’adressant à CNBC, a ajouté: “Vous ne devriez pas avoir à partager des choses sans qu’on vous demande de les partager.”

Le procureur général du Connecticut, William Tong, a recommandé lundi aux personnes de se retirer “à moins d’être pleinement convaincus que leur vie privée et leur sécurité seront protégées”.

J’exhorte les familles à considérer les avantages et les inconvénients de rejoindre Amazon Sidewalk et à se retirer à moins d’être pleinement convaincus que leur confidentialité et leur sécurité seront protégées.https://t.co/miW4803owA – AG William Tong (@AGWilliamTong) 7 juin 2021

Voici comment désactiver Sidewalk :

Ouvrez votre application Alexa. Ouvrez plus et sélectionnez les paramètres. Sélectionnez « Paramètres du compte ». Sélectionnez « Amazon Sidewalk ». Activez ou désactivez Amazon Sidewalk.

Certains appareils Echo plus anciens ne sont pas compatibles avec Sidewalk, de sorte que les utilisateurs peuvent ne pas voir l’option dans les paramètres de l’application.

Du point de vue de la confidentialité, Calo a déclaré qu’Amazon Sidewalk étend la gamme de “certaines techniques de surveillance à domicile assez invasives”.

“[If] vous êtes préoccupé par les caméras partout qui sont potentiellement même partagées en partenariat avec les forces de l’ordre, si vous vous inquiétez d’un état de surveillance public/privé, cela aide probablement à activer ce genre de choses », a déclaré Calo.

Calo a déclaré que Sidewalk ne diminuerait pas la sécurité dont dispose déjà un utilisateur et qu’il n’introduit aucune nouvelle vulnérabilité de sécurité.

Cependant, a-t-il déclaré, bien que le programme soit étiqueté gratuit, des coûts y sont associés.

“Il y a des coûts de bande passante, et il y a des coûts de confidentialité”, a déclaré Calo. “… Dire que c’est gratuit et totalement respectueux de la vie privée est faux.”

Le déploiement d’Amazon Sidewalk montre l’avenir de «l’opt-in forcé», en tirant les leçons de Xfinity Wifi

Prendre une partie de la bande passante peut compromettre les performances d’un réseau sans fil, a déclaré Calo. Plus il y a de personnes sur un réseau, plus il peut fonctionner lentement.

Amazon a répondu aux questions sur la sécurité des données l’année dernière dans un livre blanc décrivant les protocoles de confidentialité et de sécurité de Sidewalk. La société a donné quelques détails sur le partage de réseau à l’époque : « La bande passante maximale d’un pont Sidewalk vers le serveur Sidewalk est de 80 Kbit/s, soit environ 1/40e de la bande passante utilisée pour diffuser une vidéo haute définition typique. Aujourd’hui, le total des données mensuelles utilisées par les appareils compatibles Sidewalk, par client, est plafonné à 500 Mo, ce qui équivaut à diffuser environ 10 minutes de vidéo haute définition.

Le modèle d’inscription automatique est similaire à ce que Comcast a fait avec son offre « XfinitywiFi » en 2014, comme décrit par le contributeur de . Christopher Budd en décembre. Mais contrairement à Comcast, Amazon a expliqué sur son site comment s’en retirer, a noté Budd.

“Alors qu’Amazon suit l’exemple de Comcast avec le modèle” d’adhésion forcée “, leur gestion montre qu’ils reconnaissent clairement qu’il existe des risques importants avec cette approche concernant la clarté de l’avis, les problèmes de confidentialité et la possibilité, sinon de se retirer, au moins désactiver la fonctionnalité », a écrit Budd.

Dans un article de blog publié le mois dernier, Amazon a de nouveau abordé la sécurité et la confidentialité des données.

“Avec plusieurs couches de confidentialité et de sécurité, Sidewalk a été conçu pour protéger vos données et vous permettre de contrôler votre expérience”, a déclaré Amazon dans son article de blog. “Les données partagées sur le réseau Sidewalk sont protégées par trois couches de cryptage, accessibles uniquement par les appareils que vous choisissez, et automatiquement supprimées toutes les 24 heures pour protéger votre vie privée.”

Le directeur général d’Amazon Sidewalk, Manolo Arana, a déclaré à CNET le mois dernier : « En fin de compte, vous n’aurez aucune information sur le pont de votre voisin, et votre voisin n’aura aucune information sur votre appareil. Il y a donc toujours ce niveau de minimisation des informations qui peuvent traverser les couches. »

Dans une déclaration envoyée à . lundi, Amazon a déclaré: «Nous pensons qu’Amazon Sidewalk offrira de la valeur à chaque client, comme des connexions plus fiables, un dépannage plus facile et une portée étendue pour leurs appareils tels que les lumières intelligentes, les localisateurs d’animaux ou les serrures intelligentes. Nous reconnaissons également que les clients apprécient le choix et le contrôle, c’est pourquoi ils peuvent activer ou désactiver leurs paramètres Amazon Sidewalk à tout moment.

Amazon avait initialement annoncé Sidewalk en 2019.

“C’est une toute nouvelle façon de penser le sans fil à portée intermédiaire”, a déclaré le PDG d’Amazon Jeff Bezos aux journalistes à l’époque. « Il y a beaucoup de choses où Bluetooth est beaucoup trop courte portée, le WiFi est beaucoup trop puissant, et donc avoir quelque chose qui est encore de faible puissance, mais qui a une portée beaucoup plus longue est vraiment une lacune sur le marché. … Les gens ne réalisent même pas encore à quel point cette gamme intermédiaire va être importante.