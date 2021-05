Le réseau social que Donald Trump a lancé est un blog dans lequel lui seul écrit | La technologie

Donald Trump a annoncé qu’il lancerait un réseau social après avoir été bloqué dans le plus populaire, mais son projet ressemble à un blog.

Tout le monde le sait La relation de Donald Trump avec les médias sociaux est entourée d’une grande intensité. Au cours de sa carrière politique, l’ancien président a utilisé ces réseaux pour diffuser ses messages, mais lors de la dernière campagne électorale, il a vu comment ses comptes étaient bloqués sur les différentes plateformes en raison des canulars qu’il a publiés. En réponse à la situation, il a annoncé en mars qu’il lancerait un réseau social.

Le fait est qu’il a déjà lancé ce réseau social auquel beaucoup de ses followers s’attendaient et il est probable qu’ils seront déçus. Le réseau social s’appelle From the Desk of Donald J. Trump (Du bureau de Donald J. Trump) et ce n’est rien de plus qu’une page de plus sur son site Web personnel où il publie des messages dans un format similaire à Twitter.

Le but est que Les partisans de Trump partagent ces messages sur leurs réseaux sociaux, en particulier sur Facebook et Twitter, mais pour le moment, le bouton de partage sur Twitter ne fonctionne pas. Tout cela signifie pour commencer que ce n’est pas un réseau social en soi.

Appeler la page où une seule personne publie un réseau social serait discutable. Après tout, cette page n’est prête que pour Donald Trump lui-même d’écrire ses messages et pour qu’ils soient partagés.

Selon une vidéo de Trump, c’est “un endroit pour parler librement et en toute sécurité, directement depuis le bureau de Donald J. Trump”. L’intention est qu’à l’avenir aussi Trump peut être contacté ou répondu, mais il n’a pas été précisé comment cela se produira et ils n’ont pas répondu à la demande d’informations provenant de pages telles que The Verge.

Curieusement, malgré le fait qu’il soit sorti il ​​y a quelques heures, l’historique des messages remonte à mars, il y a donc des messages qui pourraient être considérés comme rétroactifs. Bref, il y a beaucoup de détails curieux dans ce projet.

Nous verrons comment cette idée évolue et si elle a plus de répercussions une fois lancée. Donald Trump a toujours été un homme d’affaires et un homme politique ambitieux, il est donc surprenant de voir à quel point le projet est modeste, il reste maintenant à vérifier s’il reste ici ou nous donne une autre surprise dans le futur.