Le réseau Sprint LTE fermera ses portes en juin 2022, selon T-Mobile

Le réseau Sprint LTE fermera d’ici le 30 juin 2022, alors que T-Mobile continue de transférer des clients sur son propre réseau après la fusion de l’année dernière…

T-Mobile n’a pas perdu beaucoup de temps pour commencer à effacer la marque Sprint et avait déjà annoncé qu’il fermerait le réseau 3G de Sprint en janvier de l’année prochaine.

LightReading rend compte de la dernière annonce.

Les efforts globaux de fermeture du réseau Sprint font partie du plan de T-Mobile visant à assimiler Sprint à la suite de son achat à succès de 26 milliards de dollars de l’opérateur dans le cadre d’une transaction conclue l’année dernière. T-Mobile est en train de construire un réseau 5G à l’aide du spectre et des actifs de tour de Sprint et s’efforce par conséquent de déplacer les clients historiques de Sprint hors du réseau Sprint.

Le transporteur a confirmé la date sur son site Web, indiquant que tous les clients concernés seraient contactés directement.

Pour garantir que tous les clients puissent profiter d’un réseau 4G et 5G plus avancé, nous retirerons les anciennes technologies de réseau pour libérer des ressources et du spectre qui nous aideront à renforcer l’ensemble de notre réseau, à orienter tous les clients vers des technologies plus avancées et à combler la fracture numérique. Une partie supplémentaire de cet effort consiste à déplacer le spectre LTE de Sprint vers le réseau T-Mobile.

Déplacer les clients qui utilisent d’anciens réseaux vers des réseaux haut débit modernes et avancés signifie qu’ils auront besoin de téléphones et d’appareils capables d’exploiter les dernières technologies et de ne pas dépendre des anciens. Nous veillerons à soutenir nos clients et partenaires tout au long de la transition. Nous avons commencé à envoyer des notifications à la fin de l’année dernière, et tous ceux qui doivent agir recevront un préavis et recevront des nouvelles directement de T-Mobile.