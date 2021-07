Le réseau XinFin (XDC) est désormais répertorié sur Crypto Exchange Bittrex Global

Comparer

Le principal échange cryptographique Bittrex Global a maintenant répertorié XDC. Les utilisateurs auront accès aux projets optimisés par XDC. Lisez ici.

Le Mainnet Token XDC de XinFin est désormais disponible sur l’un des principaux échanges de crypto-monnaie, Bittrex Global. Bittrex a coté XDC le 13 juillet 2021.

🚨 #NewListingAlert 🚨

Les portefeuilles XDC Network (XDC) sont désormais activés.

Les marchés BTC-XDC et USDT-XDC seront ouverts à la négociation sur https://t.co/WGrJdX2wvm Plus d’informations sur $ XDC 👉 https://t.co/tQXVKepC5w #BTC #USDT #XinFIN #XDC #BGListings @XinFin_Official pic.twitter.com/p2iM1cFoVM – Bittrex Global (@BittrexGlobal) 13 juillet 2021

Grâce à cette liste, les utilisateurs de Bittrex Global du monde entier peuvent envoyer, recevoir, stocker et échanger à l’aide de jetons XDC. Initialement, la bourse proposera des paires de trading BTC / XDC, USDT / XDC.

Bittrex Global est l’une des plateformes de trading et des écosystèmes de portefeuille numérique les plus sécurisés au monde, où les utilisateurs peuvent accéder à de nouveaux produits passionnants. L’échange est réglementé par le Bermuda Digital Asset Business Act (DABA) et les systèmes de transaction du Liechtenstein basés sur les cadres du Trusted Technologies Act (également connu sous le nom de Blockchain Act). Bittrex contient les normes strictes KYC / AML / CFT, qui offrent un degré élevé de sécurité et de confidentialité aux utilisateurs finaux.

De plus, les utilisateurs de Bittrex Global peuvent désormais accéder à des cas d’utilisation multidimensionnels hébergés sur XinFin Mainnet : TradeFinex, Plugin, StorX, Ledgermail.io, BlockDegree et bien d’autres.

TradeFinex est une entité de laboratoire d’enregistrement ADGM. Il s’agit d’un marché décentralisé qui met en relation les initiateurs de financement commercial et les PME du secteur commercial. Par conséquent, il élargit l’horizon pour rejoindre les contreparties et permet également d’accéder à des opportunités d’affaires et d’investissement sans précédent.

Les utilisateurs auront accès à un oracle décentralisé basé sur des contrats intelligents appelé goPLUGIN.co. D’autres cas d’utilisation, tels que l’écosystème de stockage décentralisé appelé Storx.tech et la première plate-forme de messagerie décentralisée appelée Ledgermail.io, construite sur le réseau blockchain XinFin. Enfin, ils peuvent également utiliser BlockDegree, qui est une solution du secteur des technologies de l’éducation basée sur la technologie Blockchain de XinFin. Récemment, le jeton a également connu une énorme croissance des prix.

De plus, XinFin est connu comme un réseau de troisième génération avec plus de 2000 transactions par seconde. La confirmation de la transaction est traitée en 2 secondes par rapport aux autres plateformes blockchain. Selon CoinMarketCap, le prix XDC du jeton natif XinFin se négocie à 0,089 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 4 453 504 $, au moment de la rédaction.