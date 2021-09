Le réseau XYO n’est pas le prochain Shiba Inu ou Dogecoin

Alex Sirois d’InvestorPlace a récemment remis en question l’idée de savoir si Réseau XYO (CCC :XYO-USD) était le suivant Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) ou Dogecoin (CCC :DOGE-USD).

Tout d’abord, sans jamais écrire sur cette minuscule crypto-monnaie, je suis probablement la dernière personne à discuter de ce sujet. Cela dit, je suis convaincu que ce n’est pas la prochaine chose, autre que la prochaine voie pour les personnes ayant trop d’argent pour spéculer.

Deuxièmement, pourquoi quelqu’un de sensé voudrait-il être le prochain Shiba Inu ou Dogecoin ?

Je ne crois pas que XYO Network se dirige vers une renommée et une fortune décentralisées. Voici pourquoi.

La capitalisation boursière du réseau XYO est un bouton

J’ai regardé CoinMarketCap pour avoir une idée de la taille de la crypto-monnaie. Malheureusement, il n’est pas dans le top 100 pour la capitalisation boursière. En fait, à 360 millions de dollars, c’est la 141e plus grande crypto-monnaie. En comparaison, SHIB se classe 47e avec 2,9 milliards de dollars et Dogecoin est 10e avec 26,9 milliards de dollars.

Il est clair que le top 20, tel que défini par Coindesk, sont les seules crypto-monnaies que les investisseurs sérieux devraient suivre.

Selon Finviz.com, 1 011 actions se négocient sur Nasdaq avec une capitalisation boursière de 360 ​​à 2 milliards de dollars. Sur le NYSE, il y a environ 729 actions dans cette gamme. C’est plus de 1700 options. Et chacun de ces stocks est beaucoup plus facile à évaluer que XYO Network.

Il semble fou que quelqu’un risque son capital durement gagné sur une si petite crypto-monnaie alors qu’il pourrait faire la même chose avec des actions mais au moins avoir une idée de la valeur potentielle de l’entreprise.

Cela dit, peut-être que certains de mes collègues d’InvestorPlace ont des observations que je n’ai pas prises en compte à ce stade. Mais, bien sûr, je suis toujours ouvert à changer d’avis sur un investissement.

Même un aussi petit que le réseau XYO.

Le réseau XYO a une réelle utilité

Le contributeur d’InvestorPlace, Mark Hake, a écrit sur l’utilité de XYO le 21 septembre. Plus précisément, il a suggéré que les détaillants puissent utiliser le réseau XYO pour suivre le nombre de trafic d’autres concurrents. En tant que personne qui a beaucoup écrit sur les stocks de détail, je suis intrigué par les possibilités.

“Toutes les récompenses de géominage fonctionnent à partir de l’application COIN (pas la même que l’application Coinbase), que vous téléchargez sur votre smartphone. Essentiellement, vous abandonnez votre emplacement et exécutez à la fois un écran de premier plan et un écran d’arrière-plan pour gagner des récompenses de manière quelque peu passive. C’est quelque peu passif car vous devez mettre à jour votre position toutes les 90 minutes environ pour continuer à gagner des récompenses », a expliqué Hake comment le réseau XYO utilise les données de localisation.

Le site Web de la XYO Network Foundation fournit des exemples d’industries et la manière dont elles pourraient utiliser XYO pour créer des registres de données de localisation sécurisés. Par exemple, dans le secteur du commerce électronique, les sociétés de livraison pourraient utiliser les jetons XYO pour inciter les personnes recevant des livraisons à révéler leurs données de localisation en toute sécurité.

En février 2019, elle a annoncé un partenariat avec pépites, une plateforme de paiement et d’identification de commerce électronique. Les deux parties travaillent toujours ensemble, selon la page des partenaires de XYO.

« Ce nouveau partenariat avec XYO signifie que nous offrons désormais aux utilisateurs un processus d’achat et de livraison de bout en bout entièrement privé. Ils n’ont à aucun moment besoin de partager des informations personnelles avec des tiers », a déclaré Alastair Johnson, PDG et fondateur de Nuggets. « C’est la dernière pièce du puzzle de la confidentialité et de la sécurité des données personnelles pour les transactions de commerce électronique. »

Maintenant, je ne suis pas sur le point de manquer et d’acheter des jetons XYO, mais s’il fait ce qu’il dit qu’il peut faire, il répond à mon test de reniflement utilitaire. Et c’est la seule façon dont je recommanderai XYO à l’avenir.

La ligne de fond

Lorsqu’on m’a confié cette mission, j’étais sceptique quant à l’idée de trouver quelque chose qui me plairait dans le réseau XYO. Cependant, après en avoir appris davantage sur les possibilités de ses registres de données de localisation, je suis au moins disposé à l’étudier plus avant.

Cependant, comme mon collègue d’InvestorPlace Alex Sirois l’a récemment écrit, il y a eu « peu de progrès substantiels à ce stade ».

Pour cette raison, je pense que la plupart des débutants en crypto devraient rester sur la touche pour recueillir plus d’informations sur l’utilité de XYO Network. Acheter sur la base de la peur de passer à côté n’est pas une raison légitime d’investir dans quelque chose de valeur tangible.

