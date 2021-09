Le réseau XYO pourrait voir de nouveaux sommets après la liste Coinbase

Il existe des ressources numériques apparemment infinies pour capter votre attention, et

Source : Shutterstock

(CCC :XYO-USD) n’est peut-être pas en haut de votre liste. Peut-être que cela devrait être le cas, car la pièce du réseau XYO vient de recevoir le sceau d’approbation d’un échange cryptographique de premier plan.

Maintenant, je sais que tout le monde n’aime pas investir dans des actifs cryptographiques à très bas prix. Il existe un facteur de volatilité qui n’est généralement pas aussi perceptible dans les jetons plus établis et plus chers.

D’un autre côté, une petite allocation vers le petit jeton du réseau XYO pourrait valoir le coup. Il n’y a rien de mal à détenir quelques « billets de loto » dans votre portefeuille, tant que vous êtes également prêt à aller sur la lune ou à vous écraser sur terre.

Alors, à quoi sert ce petit altcoin et combien (ou devrais-je dire, combien peu) cela coûte-t-il ?

Analyser l’action des prix du réseau XYO

Vous avez un dollar et un compte de trading de crypto-monnaie ? Ensuite, vous pourrez peut-être acheter littéralement des dizaines de jetons XYO Network, croyez-le ou non.

Cependant, cette pièce n’est plus aussi bon marché qu’auparavant. Au début de 2021, il ne coûtait que 0,000244 $ par pièce. C’est 0,0244 cents, juste pour vous aider à comprendre ce prix ultra bas.

Début avril, le prix du réseau XYO a soudainement grimpé à 0,00846 $, ou 0,846 cents. Ce n’est toujours pas près d’un centime, mais c’est un progrès à coup sûr.

Ce prix s’est avéré être un niveau de résistance pour les prochains mois. Mais ensuite est arrivé septembre, et tout s’est déchaîné. Préparez-vous, car maintenant nous allons parler de centimes pleins (enfin). Après avoir franchi 1 cent à la fin du mois d’août, le jeton du réseau XYO a augmenté rapidement en septembre, atteignant un pic fulgurant de 5,8 cents le 10 septembre.

La frénésie d’achat s’est quelque peu calmée, et aujourd’hui, le prix est d’environ 3,4 cents, ce qui est encore beaucoup plus élevé qu’il y a un mois, ce qui en fait un énorme gagnant pour tous ceux qui ont tenté leur chance avec ce petit gars.

Qu’est-ce que le réseau XYO, de toute façon ?

Il y avait un catalyseur clair derrière la flambée des prix dans XYO Network. Cependant, avant d’entrer dans le vif du sujet, je devrais au moins expliquer en quoi consiste cette pièce.

Comme Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) explique que le jeton du réseau XYO « alimente le réseau XYO, un réseau décentralisé d’appareils qui collectent et valident de manière anonyme des données géospatiales. Sur la plate-forme XYO World, les jetons XYO peuvent être échangés et mis en jeu contre des jetons ERC-721 uniques représentant des emplacements réels.

J’admets que c’est un concept compliqué. L’explication la plus simple est que XYO Network tente de créer un réseau mondial où les utilisateurs et les développeurs peuvent valider des événements qui se produisent dans des emplacements géospatiaux spécifiques et enregistrer les données associées dans un grand livre.

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes du réseau XYO s’appelle Sentinel. Comme l’a écrit récemment Brenden Rearick, contributeur d’InvestorPlace, “The Sentinel permet aux appareils compatibles réseau qui se rapprochent les uns des autres d’enregistrer leurs emplacements dans la blockchain.”

L’événement bombe

Cela peut prendre un certain temps pour vous renseigner pleinement sur les tenants et les aboutissants de la plate-forme et ce qu’elle est capable de réaliser. Il est beaucoup plus facile de comprendre comment une liste Coinbase augmenterait la reconnaissance du nom et l’adoption de n’importe quel jeton.

Coinbase est l’un des échanges cryptographiques les plus populaires aux États-Unis. C’est également le premier échange crypto à devenir une société cotée en bourse. Lorsqu’une crypto-monnaie est ajoutée à Coinbase, elle a tendance à voir une augmentation du prix et du volume des transactions.

Et c’est exactement ce qui s’est passé avec le réseau XYO, qui a commencé à se négocier sur Coinbase le 9 septembre. Ce jour-là, le prix du réseau XYO est passé d’environ 2,16 cents à 3,36 cents. Le lendemain, il a atteint un sommet de 5,78 cents. De petits nombres, oui, mais des rendements impressionnants en pourcentage.

L’essentiel sur le réseau XYO

Prendre pied dans l’adoption grand public via Coinbase est un événement décisif pour toute crypto-monnaie. Donc, ce n’est peut-être que le début du temps de XYO Network au soleil.

Si vous êtes prêt à saisir la vague d’élan avec cette pièce encore à bas prix, prenez position. Mais gardez-le petit, car nous sommes définitivement dans les premières manches ici.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.