Et si “No Good Deed” est une indication, Matt Czuchry pourra clouer chaque fois que The Resident lui lancera pour écrire le Nic d’Emily VanCamp. Les fans de Nic (ainsi que la relation Nic/Conrad) vont avoir le cœur brisé quoi qu’il arrive, mais le scénario semble être entre de très bonnes mains avec Czuchry. Les détails de ce qui est arrivé à Nic et de ce qui se passera pour Conrad et Gigi sont vraisemblablement en route dans le prochain épisode, mais vous pouvez consulter la promo maintenant :